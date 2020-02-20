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На устах
Урекян: Правые силы очень разобщены
20.02.2020

Блок "PAS cu DA" тоже объединили силой, но это ни к чему хорошему не привело.

Об этом заявил в телепередаче "Главное" на TVC21 экс-лидер партии Моldovа nоаstra, бывший мэр Кишинева Серафим Урекян.

"Вы думаете, что люди у нас дураки? Хотя, многие политики имеют их за дураков, нас - избирателей. Политики претендуют на кресло президента, а они за полгода побывали на 5-6 должностях в государстве. Майя Санду после 5 месяцев, не согласовав даже с членами партии, предательски ушла с поста премьер-министра.

Пусть лучше будет президент с определенными недостатками, которые мы можем прогнозировать, чем такой анархист, который ночью удерет с поста. У нас никогда не будет крепкой руки правых сил, правые силы никогда не объединялись за 30 лет", - отметил Урекян.


 
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