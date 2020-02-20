Владимир Чеботарь: Мы ожидаем, что число депутатов, вышедших из фракции ДПМ, увеличится

Депутат Владимир Чеботарь, который вместе с пятью другими коллегами из Демократической партии объявил, что покидает формирование, утверждает, что ожидает, что число депутатов, которые покинут ДПМ, вырастет. По его словам, это произойдет „если не будет слишком большого давления внутри партии”, передает IPN.

„Мы вышли из партии, потому что у нас больше идей. То, что произошло в последние дни было одним из импульсов, который определил это решение, довольно сложное. Нелегко покидать команду, в которую вы вложили много, и людей, которым вы доверяли, и которые доверяют вам, и с которыми вы хотите работать дальше. Просто есть определенные вещи, которые заставляют вас сделать такой шаг”, - заявил депутат на телеканале TVR Moldova.

Депутат обратил внимание на то, что он и его коллеги покинули партию, когда она снова находится „почти у власти” и отметил, что не сделал это тогда, когда ДПМ была в сложной ситуации. „Мы были с ДПМ в самые трудные времена, по крайней мере, последних лет. И мы столкнулись вместе, в том числе и с очень большой публичной критикой, мы вместе боролись, чтобы вернуть доверие людей, и нам это удалось, потому что результаты местных выборов хорошие. Мы тогда не покинули партию, мы приняли решение покинуть партию, когда она практически вернулась к власти”, - продолжил Владимир Чеботарь.

Депутат ППДП Игорь Мунтяну говорит, что „война” Демократической партии только началась. По его словам, раскол продолжится на уровне территориальных организаций. „Кто и с кем ассоциируется, в какой степени формальные или неформальные лидеры смогут привлечь тех, кто проголосовал на местных выборах, а из этой „мутной воды”, естественно, кто-то выиграет, и это будет Партия социалистов, которая в настоящее время использует практику и инструменты, используемые ДПМ по отношению к Партии коммунистов. Это месть истории”, - отметил Игорь Мунтяну.

Депутат-социалист Григоре Новак утверждает, что ПСРМ и не радуется расколу внутри ДПМ, и не огорчается. По его словам, это внутренний вопрос партии, в процессе которой не должны участвовать другие. Депутат также отметил, что в законодательном органе, в принципе, проекты принимаются всеми депутатами и уход шести депутатов из ДПМ существенно не повлияет на поддержку правительства.

Шесть депутатов Демократической партии объявили в среду, 19 февраля, что покидают политформирование, а также парламентскую фракцию демократов. Это Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук.