O „демокатии в ПДМ-стском исполнении, всего 24-х грешниках в ГП и несуществующей Стратегии относительно нейтралитета

Лгут направо, лгут налево

По словам Андриана Канду, руководство ДПМ участвует в секретных заседаниях с Партией социалистов, премьер-министром, президентом, заявляя, что у них общие проблемы. В то же время распространяют пресс-релизы, в которых говорится, что на этих встречах они ничего не обсуждали и не вступают в альянсы. Вместе с ним покидают политформирование, а также парламентскую фракцию демократов Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук.

Ранее Павел Филип заявил, что Демократическая партия не обсуждает в настоящее время вопрос создания правящей коалиции ни с левыми, ни с правыми формированиями. Он отметил, что принял к сведению заявление группы депутатов-демократов, которые решили покинуть формирование.

Долог путь от очищения до преображения

Инспекция прокуроров инициировала 33 дисциплинарных процедуры в отношении 24 прокуроров, заявил генеральный прокурор Александр Стояногло. Процедуры были инициированы за ряд серьезных нарушений, таких как задержания, аресты, обыски, изъятия, перехваты и незаконная слежка, а также затягивание рассмотрения дел. Кроме того, речь идет о незаконных решениях по существу, неправильном представлении государственного обвинения в судебных инстанциях, а также о неприкосновенности незаконных решений в судебных инстанциях.

Не сложнее кильки в томатном соусе

С момента вступления Партии социалистов в правящую коалицию в июне 2019 года президент Додон получил большее количество внешних каналов для продвижения своего дискурса о признании постоянного нейтрального статуса, в том числе о необходимости реализации „Стратегии по продвижению международного признания постоянного нейтрального статуса Республики Молдова”.

На самом деле так называемая стратегия существует лишь на уровне риторик, пишет эксперт Михай Могылдя.

Шуты: и померещится вам, что вдвое больше!

Вице-председатель парламента, депутат ППДП Александр Слусарь утверждает, что в соответствии с предыдущей формулой, пенсионеры, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, должны были получить индексацию в размере 5% 1 апреля и еще 5% 1 октября. „Формула, которую предлагает Игорь Додон, сокращает размер индексации для более чем 400 тыс. пенсионеров”, - заявил Александр Слусарь. ППДП предлагает новую формулу индексации пенсий

И они не восполнят „отнятое”?

Финансирование судебной системы в 2020 году будет сокращено на 70 млн. леев. Эти деньги будут выплачены Республикой Молдова в результате решения ЕСПЧ, вынесенного в 2011 году. „Других денег из других источников за незаконные решения судей мы не выделим”, - заявил Ион Кику. Премьер потребовал от Минфина проверить доходы судей, из-за которых Молдова была приговорена в ЕСПЧ, а от Национального агентства по неподкупности проверить честность этих судей.