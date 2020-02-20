Страхование в турагентствах больше не будет обязательным для жителей Молдовы

Власти готовы изменить закон. Правительство готовится к обсуждению законопроекта об отмене обязательного страхования в туристических агентствах - это положение действует сейчас и обязывает туристов страховаться в турагентстве, даже если у них есть полис от другой страховой компании или вовсе за рубежом.

Как сообщает bizlaw.md, новое положение предоставит людям больше свободы в выборе поставщика страховых услуг. Также законопроект предоставит возможность заниматься деятельностью экскурсовода на основе патента предпринимателя. Стоимость патента при этом составит 300 леев в месяц, сообщает портал noi.md.

Михаил Генчу