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Экономика
Страхование в турагентствах больше не будет обязательным для жителей Молдовы
20.02.2020

Власти готовы изменить закон. Правительство готовится к обсуждению законопроекта об отмене обязательного страхования в туристических агентствах - это положение действует сейчас и обязывает туристов страховаться в турагентстве, даже если у них есть полис от другой страховой компании или вовсе за рубежом.

Как сообщает bizlaw.md, новое положение предоставит людям больше свободы в выборе поставщика страховых услуг. Также законопроект предоставит возможность заниматься деятельностью экскурсовода на основе патента предпринимателя. Стоимость патента при этом составит 300 леев в месяц, сообщает портал noi.md.

 Михаил Генчу


 
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