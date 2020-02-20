Осторожно, афера - фальшивые врачи в Молдове...

Многодетная мать в шоке – «доктор» пропал бесследно с ее банковской карточкой, на которую до сих пор перечисляют помощь.

История, в которую невозможно поверить – ведь началась она в официальном медицинском учреждении. Зинаида Кэпэцынэ обратилась к маммологу Яловен на четвертом месяце беременности. Медик рекомендовал ей пройти обследование в Онкологическом институте столицы. Там, в 316 кабинете, по словам женщины, ее приняла врач, представившаяся Натальей Катанэ.

"У меня болела грудь и я пошла обследоваться. Мне сказали, что есть подозрения на рак, но я не придала этому значения. Через несколько недель боли усилились. Тогда пробы выслали за рубеж и рак молочной железы подтвердился", - рассказывает женщина.

После этого Зинаида общалась только с врачом в социальных сетях. По ее рекомендации, семья открыла банковский счет, на который люди доброй воли переводили деньги для лечения. В настоящее время банковская карта находится у той же Натальи Катанэ.

"Своих денег у нас не было, но врач открыла нам банковский счет и люди помогли. Мы не знаем о какой сумме идет речь", - утверждает многодетная мать.

Назвавшаяся Натальей Катанэ женщина общалась в соцсетях и с мэром Русештий Ной: "Врач пожелала сохранить анонимность и передала мне только банковские реквизиты. Она говорит, что договорилась со специалистами в Германии, но для лечения необходима большая сумма денег".

Мы пытались найти с Наталью Катанэ в Онкологическом институте, но нам заявили, что сотрудников с таким именем у них нет. Не было ее и в 316-ом кабинете.

"Сотрудница по имени Наталья Катанэ у нас не работает и никогда не работала", - заявляет глава отдела кадров Онкоинститута Ольга Мардарь.

Мы пытались связаться с женщиной и через соцсети, однако вскоре профиль с таким именем был удален.

Специалисты Онкологического института пообещали нам позаботится о женщине и проверить ранее поставленный ей диагноз, сообщает Publika.

ОТ РЕДАКЦИИ "КП"

Не покидает ощущение какой-то безнадеги после этого случая. Каким образом в таком учреждении, как Онкоинститут, оказалась аферистка? Да еще и в кабинете, да еще и ведущая прием. В этом заведении и так люди полувменяемые от страха, так их еще и обманывают залетные аферисты. Как? Тут, как нам кажется, не мешало бы подключиться компетентным органам – уж больно странная история.

ЛИДИЯ ТКАЧ