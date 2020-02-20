И маленькая «тележка»: Как в Молдове скандалы, интриги, расследования перетекли в Telegram

Кто ведет самые популярные каналы, откуда у них инсайдерская информация, почему первые лица государства подписаны на молдавские «телеги».

За минувший год молдавские Телеграм-каналы совершили настоящий переворот в интернет-пространстве – число «телег» на самую разнообразную тематику зашкаливает. Прорыв, конечно, местный, в границах Республики Молдова. Ну, кому за рубежом интересны наши местечковые новости, слухи, инсайды и сливы?

У руля «телег» те, кто раньше стоял за спиной политиков

Ведущим наших ТГ-каналов интересно не только читать, но и писать. За 2019 год, как грибы после дождя, а особенно после побега Плахотнюка, повылазили ТГ-каналы о молдавской политике. Как говорится, долго молчали те, кто у мониторов поучал политиков вести "большую игру", наконец они решили высказаться.

Также вышли из тени те, кто долгое время стоял за спинами известных политиков. Один из них как-то после грандиозного спича своего шефа, который был встречен бурными аплодисментами, произнес тихонько и даже немного обиженно: «А я этот текст в оригинале не только читал, но и писал». Теперь он упражняется в иронии, стебе и желчи на одном из ТГ-каналов. Но имя человека мы называть не будем. Потому что.

Самые популярные стикеры в молдавском Телеграме.

Гюльчатай, открой личико!

Это важный момент: абсолютное большинство молдавских «телег» - анонимные, то есть, автор себя не выставляет на всеобщий обзор, прикрываясь псевдонимами. Да, страна у нас маленькая и, в общем, имена-фамилии тех, кто ведет ТГ-каналы, плюс-минус известны. Но это не точно, как принято здесь говорить.

Анонимность – это палка о двух концах. С одной стороны, у тебя есть возможность безнаказанно «слить» инсайд, потоптаться на том или ином политике, стебануть на темы, которые «табу» в традиционных СМИ.

С другой стороны, анонимность порождает безнаказанность и, порой, там палка перегибается. Это, касается, например, ложной информации, которая выдается за правдивую – в таких случаях ТГ-каналы извиняются (правда, не всегда) и этого, в принципе, хватает, чтобы «ехать дальше».

А вот традиционному СМИ уже летел бы иск. Верхом изящества можно считать фразу, которую любит употреблять один из каналов: «Как сообщили наши непроверенные источники». «КП», кстати, тоже песочили почем зря – было дело, приписав нам конкретного «смотрящего». Мы были в недоумении, поскольку этого человека в глаза не видели. Еще раз напоминаем о девизе «телеги»: но это не точно. И это говорит о многом.

Кстати, анонимные ТГ-каналы очень любят измываться над публичными авторами. Конечно, им за это ничего не будет. Они самые смелые, пока скрывают свои имена и лица. Впрочем, не исключено, что мы дойдем до авторских каналов (пока считанные журналисты осмелились вести «телеги» под своими именами: Ивановна (Елена Пахомова), артель "отец и сын Андриевские", Дмитрий Чорич). Массовый приход неанонимных авторов в ТГ-каналы, будет, как нас уверили, еще не скоро. Впрочем, это не точно.

Еще одна ремарка. После 23.00 и до утра жизнь в молдавских ТГ-каналах как будто замирает. На наш взгляд, связано это с тем, что ими занимаются (в большинстве своем) серьезные дяди и тети, для которых пораньше лечь спать – святое дело. Доходит до смешного – недавнее ночное землетрясение в «телеге» не проспали только каналы традиционных СМИ. «Мэтры» на утро отшучивались: мол, даже не почувствовали.

Вспомним всех поименно – самые интересные молдавские Телеграм-каналы

Чтобы никого не обидеть, сразу скажем – это не рейтинг, а чистой воды вкусовщина. Так что, без обид.

Мамалыга и Токана – 3012 подписчиков

Наши фавориты, без балды. Канал стремительно набрал популярность во время июньских событий прошлого года. Затем подписчики добавились за счет нескольких телеэфиров, где «Мамалыгу» упомянули. Одним из авторов почему-то считается небезызвестный Марк Ткачук (он как-то в Фейсбуке даже отшутился на этот счет). С другой стороны подозрительно, что его никогда здесь не критикуют, а недавно созданное политформирование получает массу преференций. Но это не точно, сами понимаете.

Специфика канала – о молдавской политике смачно. Много инсайдов, много стеба, много иронии и текстовых онлайнов ТВ-интервью. Одно время пытались делать добротные интервью с известными личностями, включая… Марка Ткачука, но быстро дело заглохло.

Выбор Молдовы – 1943 подписчика

Агрегатор новостей по Молдове. В принципе, здесь стараются собрать все самое интересное – на взгляд ведущих канала, естественно. Обычно без окраски, а информационно, поэтому чем-то напоминает эта «телега» традиционное СМИ.

Гений Карпат – 1824 подписчика

Позиционируют себя как источник новостей о Румынии и Молдове. Но, честно говоря, Молдовы здесь гораздо больше, а Румынии – постольку-поскольку. Хороший стиль – чувствуется хорошая журналистская школа (пользуясь случаем, передаем ребятам привет). Тоже (как и «Мамалыга») любят текстовые лайфы ТВ-интервью. И, как и коллеги, предпочитают те, что на русском языке. Что, кстати, тоже позволяет сделать определенные выводы. Как минимум о степени знания языков.

Молдавский вагон – 1369 подписчиков

Канал со своим мнением, но тоже анонимным. Очень много различного рода аналитики по молдавской политике. Тексты выписаны местами шедеврально. Но, видимо, из-за ограниченности ресурсов, а точнее - свободных рук, канал не бомбит информациями как из пулемета, выпускаю тексты по мере написания.

Молдавский пистон – 683 подписчика

О серьезном с юмором. Эксклюзивные новости и факты о Молдове и молдаванах (молдаванках). Удивительная самоирония, что только красит.

Банановый помидор – 762 подписчика

Агрегатор телеграмм-каналов Приднестровья и Молдовы. Один из старейших каналов на просторах Телеграма. Жаль, что не набирает стремительно подписчиков.

Кумэтру – 1335 подписчика

Очень крутой, веселый и стебный канал. Еще бы обновляться почаще, было бы вообще хорошо.

КСТАТИ

В следующем обзоре «телег» мы расскажем о самых популярных приднестровских ТГ-каналах.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО