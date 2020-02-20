В Молдове список услуг, предоставляемых по медицинскому полису, расширен

Правительство утвердило новую редакцию Еди­ной программы обязательного медицинского страхования.

Здоровье – вещь хрупкая, и рано или поздно каждому приходится переступить порог кабинета врача. Чтобы воспользоваться бесплатными медицинскими услугами, необходим полис медицинского страхования.

Правительство утвердило новую редакцию Единой программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Документ предусматривает перечень заболеваний и состояний, требующих медицинской помощи, и устанавливает объем медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам, передает vocea.md.

Таким образом, приложения №4 и №5 Единой программы ОМС дополнили исследованиями, которые будут способствовать улучшению процесса выявления онкологических заболеваний и обеспечения пациентам специфического лечения. Речь идет об иммуногистохимических исследованиях, услугах молекулярно-генетических исследований и обследований, радиологически управляемой трепанобиопсии опухолей легких и на плевре, молочной железы и простаты, цифровой маммографии со стереотаксической биопсией, томосинтезе, исследованиях, связанных с ядерной медициной.

К числу новых услуг относится и компьютерная томография (PET-CT) – метод медицинской визуализации последнего поколения, который представляет собой самый современный способ диагностики онкозаболеваний.

Кроме того, список высокоспециализированных медицинских услуг дополнили цитоморфологическими исследованиями, необходимыми для проведения скрининга, что позволит выявить предопухолевые состояния и начать лечение на ранней стадии.

«В утвержденной программе названия и коды медицинских услуг в указанных приложениях сообразовали с содержащимися в Каталоге единых тарифов. Это исключит препятствия в заключении договоров на поставку новых услуг, позволит поставщикам медицинских услуг эффективно использовать современные технологии, обеспечит прозрачность и улучшит учет оказываемых услуг», — говорится в пресс-релизе НМСК. В соответствии с внесенными изменениями, из списка услуг обоих приложений исключили как дублирующийся, так и технологически устаревшие исследования.

Кроме того, в приложение № 3 Единой программы включили специфические манипуляции, выполняемые специалистами из области онкологии, которые будут осуществляться в пределах финансовых средств, предусмотренных на оказание специализированной амбулаторной медицинской помощи в соответствии с компетенцией поставщиков медицинских услуг.

Другое новшество связано с тем, что за счет средств ОМС будут покрываться расходы на проезд пригородным и междугородным транспортом (в оба направления) пациентов, которые получают амбулаторные услуги химиотерапии.

В условиях стационарного лечения мать или лицо, ухаживающее за ребенком, сможет находиться в больнице с ребенком в возрасте до пяти лет, а не до трех лет, как было до настоящего времени.

Новая редакция Единой программы ОМС предусматривает также и покрытие за счет средств ОМС расходов на глазные протезы.

Для обеспечения доступа пожилых людей к бесплатной медицинской помощи в утвержденную программу внесли изменения, связанные с объемом медицинских услуг, охватывающих специфические для пожилых людей проблемы. При этом упор делается на услуги длительного лечения хронических заболеваний, медицинско-реабилитационные услуги, услуги кинезиотерапии и физической медицины и т. д.

Как уточнили в НМСК, внедрять новые нормы Единой программы ОМС будут в пределах финансовых средств, предусмотренных на эти цели Законом о фондах обязательного медицинского страхования на 2020 год. Внесенные в документ изменения вступят в силу после опубликования в «Monitorul Oficial».

В нынешнем году полис обязательного медицинского страхования стоит 4056 леев, его стоимость не изменялась с 2016 года.

НАТАЛЬЯ ХАДЫРКЭ