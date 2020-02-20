За ложные вызовы службы 112 будут наказывать

Служба экстренной помощи 112 перегружена из-за шутников, которые ради развлечения перегружают линию ложными звонками.

- Это всерьез осложняет службу спасателей, пожарных и медиков, - заявил госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Виталий Тарлев для Sputnik.

Власти приняли решение вмешаться в ситуацию – отныне шутники будут сурово наказаны на причиненные помехи в работе службы. Хулиганы ставят по угрозу жизнь и здоровье тех, кто действительно нуждается в помощи.

- Ложные вызовы службы 112 будут наказываться штрафом. Многие люди звонят в Единую службу экстренной помощи, потому что в этом есть необходимость или вопрос о работе службы, который необходимо разъяснить. Однако все еще хватает вызовов, которые никак не связаны с деятельностью службы, - отметил Тарлев.

Согласно данным Национальной службы экстренных вызовов, в прошлом году диспетчеры обработали более 3,2 миллиона звонков или около 9 тысяч в день. Из них почти 60% обращений оказались ложными.

Вместе с тем число необоснованных звонков сократилось за год на 9%, и эта тенденция сохраняется и в начале 2020 года.

Михаил Генчу