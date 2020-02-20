В Молдове можно купить вино-шедевр за 50 леев или полный отстой: народный сомелье раскрыл секреты местного винопития

Сомелье может быть весёлый, остроумный, говорливый, но не подшофе.

Я спрашивала, прикидываясь остроумной и будто слегка навеселе, а Евгений Зубов серьезно отвечал. И вообще, сомелье в стране много, даром, что Молдова - винный край. А интервью сегодня про достояние республики интереснее с народным дегустатором вина из Тирасполя. Евгений Зубов делится своими впечатлениями от вина с обоих берегов Днестра в соцсетях и вот теперь и с "Комсомолкой".

Сколько надо выпить, чтобы стать сомелье?

Не знаю, я не сомелье. Но насколько мне известно, сомелье много не пьют. Пробовать нужно много, чтобы на собственном опыте научиться понимать разницу во вкусах и ароматах вин. Но напиваться для этого вовсе не обязательно)

А сколько вылить вина в «плевательницу», чтобы не стать алкоголиком?

Профессиональные сомелье выливают почти всё. Для органолептики достаточно чтобы вино «прокатилось» по всей полости рта. Дальше (анатомически) вкусовых рецепторов нет, поэтому глотать в принципе не целесообразно. В вине важны аромат (букет) и вкус. В конце концов, чтобы почувствовать насколько прекрасен мёд достаточно чайной ложки – доедать бочку необязательно.

Почему вино всегда в бутылках по 0,75 мл? У меня ощущение, что нам до литра не доливают...

Так сложилось исторически. 0,75 игристое — это стандартная французская бутылка. Такую ёмкость создали примерно во второй половине XVII века в Великобритании. А современная «классическая» винная бутылка (бордо и рейнская) появилась ближе к концу XIX века. В современном винном мире существует несколько типов классических бутылок, различающихся по объёму. Это стандарт – 0,7; деми – 0,375 (полстандарта); джени – 0,5 (две трети стандарта – это обычно токайское вино, сотерн и некоторые другие виды десертного вина); магнум – 1,5 литра (две бутылки); дубль магнум – 3 литра (4 бутылки); империал – 6 литров (8 бутылок); салмансар – 9 литров (дюжина бутылок); бальтазар – 12 литров (16 бутылок); и так далее. Самая большая бутылка – «Максимус» - 130 литров (1200 бокалов) её высота почти метр сорок, а вес в пустом виде 68 кг. Разная ёмкость и у бутылок под игристые вина. Кстати, если вы собираете винную коллекцию, имейте в виду: лучше всего вино хранится в бутылках объёмом «магнум».

Ниже какой стоимости не стоит брать вино в бутылке? Ну и выше какой суммы за бутылку начинается выпендреж и снобизм?

По своему опыту могу сказать, что цена молдавского вина никак не отображается на его вкусовых качествах. Можно купить шедевр за 50 леев и полный отстой за 100. В Молдове средний ценовой диапазон неплохого вина варьируется в пределах 70-200 леев. Но в последнее время эта цифра стала расти – тот самый случай, когда спрос рождает предложение и, соответственно, цену. Цены на вина в других странах складываются из нескольких составляющих. Это и раскрученность бренда, и год урожая, и сорт, налоги, акцизы, разные сборы и многое другое. Выбирая вино, определитесь, для чего оно вам: или провести романтический вечер под луной, или с друзьями под телевизор и весёлую беседу, или «блеснуть чешуёй», придя по приглашению на светский раут. По-настоящему хорошее импортное вино редко продаётся дешевле 10-15 евро за бутылку, но и дороже 50-60 брать не торопитесь. Если только это не суперизвестные звёзды винного небосклона.

Что лучше коллекционировать — пробки от вина или винтовые крышечки?

Коллекционировать лучше известные красные вина – они со временем становятся только дороже. А в вопросе крышечка или пробка – кому что нравится. Мне как-то всё равно). Винтовая крышечка даже удобнее. И гарантированно безопаснее в плане «пробковой болезни». Правда для вина, которое кладётся на выдержку, всё-таки предпочтительнее пробка.

Как должен выглядеть сомелье, чтобы его мнению доверяли? Слегка выбрит и до синевы пьян, например?

Профессионал должен выглядеть уверенно. И ни в коем случае не пьян! Весёлый, остроумный, говорливый – да, но не подшофе. Желательно, чтобы знаток вина был с независимым взглядом и непредвзятым мнением. Чтобы было видно его знание, а не желание продать. Сомелье – это в большей степени проводник в огромном лесу винных бутылок или штурман в бушующем океане вина.

Нужно ли сомелье сначала закончить филфак, чтобы так изъясняться — «чувствуется оттенок откушенного на заре чернослива», «едва ощутимое прикосновение звенящей кислотности», «послевкусие возвращается яркой искрой яблочной карамельки»?

У одного моего старинного друга-актёра была присказка: «мы костюмами возьмём», мол спектакль не очень, но отвлечь от плохой игры мы сумеем. Конечно, профессионал не должен быть косноязычным, но велеречивым тоже быть не комильфо. Как мне говорила замечательный сомелье Инна Шангина, восприятие вина субъективно. Есть основополагающие данные: вкус, аромат, цвет, лабораторные данные. Базовый органолептический набор любого сорта и его отличительные особенности зависят от места произрастания винограда (терруара), состава и качества обработки почв, климата и так далее. Вот это сомелье должен услышать, попробовав вино из конкретной бутылки, и донести потребителю. А все остальные «нотки единорога в бокале» оставьте нам – дегустаторам и винным дилетантам.

Почему у вина «Изабелла» такая плохая репутация? Оно из винограда, красное и пьянит, неужели недостаточно?

Тут версий много. Один из самых популярных винных сортов в СССР – изабелла запрещена в производстве и к продаже в большинстве стран старого и нового света. Официальная версия такой нелюбви к американскому сорту винограда в якобы большом содержании метанола, которое получается в процессе производства вина. Плюс давняя нелюбовь европейцев к американским сортам, с которыми в XIX веке в Европу завезли опасную виноградную болезнь – филлоксеру, погубившую большое количество европейских виноградников. Кстати, в самой Америке изабелла считается чуть ли не сорняком. Неприхотливый в выращивании, некапризный в разных климатических условиях. Как отмечают профессионалы, сорт действительно не пригоден для виноделия и не обладает выдающимися свойствами (кроме живучести, конечно). В общем, мечта дворового винодела.

Нужно ли пить винтажные вина в винтажном платье, чтобы оценить все прелести старого алкоголя?

Желательно, но главное, чтобы настроение было винтажное. Кстати, «винтажное» вино не значит старое, в виноделии это понятие относится только к винам, созданным из винограда одного года урожая. Если на этикетке написан определённый год (не розлива, не выдержки) урожая, то это и есть как раз тот самый винтаж.

Я вот все мечтаю, что найду время и закончу курсы сомелье. А девочек берут в сомелье? Или надо быть крепким, большим, цисгендерным мужчиной, как Вы, чтобы столько пробовать и мужественно не напиваться?

Да, я тоже смотрю в сторону специального образования. Хочу подтянуть теорию. Но эта профессия не знает гендерных различий, особенно в нынешние времена. Один из самых больших (среди меня) авторитетов в этом мире это девушка-сомелье Инна Шангина. Так что и для других «девочек» в этой профессии лично я не вижу никаких препятствий. Ведь дело тут не в крепости тела, а в выдержке, жажде знаний и новых открытий, коими богат мир вина и винограда. Напивается не профессия, а человек. Ведь только в чувстве меры есть истинное благо.

Спасибо и наливайте, Евгений.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО