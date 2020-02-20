«Ты как девушка из амстердамских витрин»: Фанаты раскритиковали голые фото молдавской певицы Анны Леско

41-летняя артистка обожает фотографии в стиле ню (фото 18+).

Молдавская артистка Анна Леско, в отличие от других звезд шоу-бизнеса, никогда не скрывал свой возраст, как, собственно, и свою фигуру. На странице в своем Instagram артистка публикует в основном провокационные фото в стиле ню, демонстрируя свою фигуру со всех ракурсов.

Анна, действительно, отлично выглядит, и ей могут позавидовать многие девушки, только вот не всем фанатам артистки нравится фривольный стиль Анны.

Фото: соцсети

Каждый ее снимок, помимо тысяч «лайков» собирает сотни негативных комментариев. Некоторые даже сравнивают артистку с «девушками из амстердамских витрин».

Фото: соцсети

В то же время артистка никак не комментирует подобные высказывания и комментарии к фото не закрывает. Похоже, ни один хейтер не заставит певицу отказаться от публикаций провокационных фото. И уж тем более вывести ее на эмоции.

Фото: соцсети

А как вы считаете, не пора ли Анне прикрыться?

Фото: соцсети