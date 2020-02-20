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Чья бы корова в Молдове мычала: Именно Канду предложил отправить в отставку правительство Санду
20.02.2020

Депутат от ДПМ Руксанда Главан прервала молчание и, прокомментировала выход группы Плахотнюка из партии.

Она рассказала, что существуют очень много вопросов относительно случившегося.

- В октябре первым, кто предложил уволить правительство во главе с Санду, был именно Андриан Канду, он и подготовил текст об отставке, - заявила Главан в рамках программы «Главный вопрос» на телеканале NTV Moldova.

В тоже время Главан считает, что причиной этих решений стали личные разочарования. Депутат от ДПМ отметила, что шестерых покинувших партию ранее не включили в руководящие органы политформирования.

Шесть депутатов- Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Корнелиу Падневич, Елеонора Граур, Григоре Репещук – в среду покинули ряды ДПМ, заявив о своем несогласии с решениями политформирования. Павел Филип, комментируя действия шестерки, заявил, что этот шаг был ожидаемым и позволит партии очиститься. В СМИ не раз писали, что шесть уже бывших демократов являются приближенными Влада Плахотнюка.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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