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Политика
В ДПМ знают о черном юморе
20.02.2020

Неожиданно черным оказался юмор депутатов ДПМ в адрес своего бывшего партийного лидера.

Все неоднократно слышали лозунг – «у диаспоры должен быть свой голос в парламенте Молдовы», но мало, кто догадывался, что ДПМовцы имеют ввиду всего одного человека.

Как оказалось, шутка родилась в Демпартии после побега из Молдовы одиозного олигарха Владимира Плахотнюка, ведь с того часа бывший лидер ДПМ тоже стал частью молдавской диаспоры за рубежом, передает realitatea.md.

Напомним, что вчера Андриан Канду объявил о выходе из ДПМ, вместе с группой из еще пяти депутатов - Элеонора Граур, Григоре Репещук, Владимир Чеботарь, Корнелий Падневич, и, конечно же, Сергей Сырбу - все они во время "вдохновленного спича" Канду стояли рядом с ним.

 Михаил Генчу


 
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