Генпрокуратура Украины проводит спецоперацию освобождения Платона

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Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол заявила, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка и его заместитель Виталий Касько проводят "спецоперацию освобождения из молдавской тюрьмы бизнесмена Вячеслава Платона". Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом она написала в четверг на своей странице в Facebook.
Чорновол отметила, что Рябошапка и Касько помогают Платону, как "невинно репрессированному украинскому гражданину (у Платона есть гражданство Украины на фамилию Кобалев - "И."), хотя он является "аферистом мирового уровня".
Экс-депутат напомнила, что именно в Украине Платон скрывался после того, как Молдова объявила его в розыск.
Рябошапка в декабре 2019 г. обратился с официальным письмом в адрес Генпрокуратуры РМ с предложением вернуть в Украину Платона по причине того, что в процессе его экстрадиции летом 2016 г. он был лишен гарантированного законодательством Украины права на обжалование решения о его экстрадиции. В своем обращении Рябошапка напомнил молдавским коллегам, что 21 ноября 2019 г.В Печерский районный суд Киева удовлетворилВ жалобу адвокатов Вячеслава Платона и отменил постановление генпрокуратуры Украины о его выдаче.
23 января 2020 г. генеральный прокурор РМ Александр Стояногло сообщил представителям СМИ, что Генпрокуратура РМ отклонила просьбу коллег из Киева.
По его словам, "все действия в отношении Платона были законными, все процедуры соблюдались". Он подчеркнул, что то, что законодательство в отношении него нарушали на территории Украины, "не может влиять на решения молдавского суда", который осудил его за совершенные преступления.
Суд признал Платона в хищении из Banca de Economii 800 млн. леев и приговорил его к 18 годам заключения. В декабре 2017 г. он получил еще 12 лет за причастность "к хищениям активов страховых компаний на 205 млн. леев". Путем сложения сроков окончательный приговор Платону составил 25 лет.
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