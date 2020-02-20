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Условная коалиция социалистов и демократов
20.02.2020

Коалиция социалистов и демократов удерживает большинство в парламенте Молдовы, несмотря на выход из ДПМ шестерых народных избранников.

На данный момент две партии обладают 59 мандатами из 101, то есть могут принимать любые органические законы, утверждать правительство и т.д.

Но, по логике, из ДПМ должны утечь еще парламентарии с тем, чтобы новая парламентская группа во главе с Андрианом Канду получила "золотые голоса". То есть, чтобы все решения в парламенте зависели от Влада Плахотнюка.

На данный момент выход шестерки ничего не меняет ни для проевропейской оппозиции, ни для сидящей на двух стульях власти.

TM


 
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