Условная коалиция социалистов и демократов

Коалиция социалистов и демократов удерживает большинство в парламенте Молдовы, несмотря на выход из ДПМ шестерых народных избранников.

На данный момент две партии обладают 59 мандатами из 101, то есть могут принимать любые органические законы, утверждать правительство и т.д.

Но, по логике, из ДПМ должны утечь еще парламентарии с тем, чтобы новая парламентская группа во главе с Андрианом Канду получила "золотые голоса". То есть, чтобы все решения в парламенте зависели от Влада Плахотнюка.

На данный момент выход шестерки ничего не меняет ни для проевропейской оппозиции, ни для сидящей на двух стульях власти.

TM