Похоже, Игорь Додон начал понимать, насколько у него мало рычагов влияния на ситуацию в Молдове

Похоже, Игорь Додон начал понимать, насколько у него мало рычагов влияния на ситуацию в Молдове и в парламенте в частности.

Президент заявил, что гарантирует "представителям всех партий, представленных в парламенте страны: мы не допустим политического туризма и перехода депутатов из одной фракции в другую. Каждый депутат должен принадлежать той фракции, за которую голосовали избиратели, вручившие ему депутатский мандат. Мы добьёмся, чтобы эта норма была закреплена в законодательстве".

Гарантирует он это в первую очередь Владу Плахотнюку и его 30-местной фракции.

Депутаты Демократической партии уже на лыжах в сторону проевропейского блока (где они на данном этапе не нужны, но лишь на данном этапе). Представить себе внушительные массы демократических тушек, вливающихся в ряды социалистов, довольно сложно (впрочем, тоже может быть лишь на этом этапе).

Игорь Николаевич уважаемый отдает себе отчет в том, что любая дебильная инициатива, разрушающая и подтачивающая его политические позиции, связанная со статусом молдавского или румынского языка, НАТОвских поползновений и прочего без особых усилий набирает 56 голосов, оставляя ПСРМ в оппозиции.

С точки зрения партийной мифологии, демократы считают, что президент их кинул на последней десятиметровке. С точки зрения Игоря Додона - ему еще предстоит осознать содеянное, как в узко демократическом, так и широко проевропейском смыслах.

@TM