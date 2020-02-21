Канду заявил, что не знает, где сейчас Плахотнюк, хотя они созваниваются

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Политика
Андриан Канду утверждает, что он не знает о его местонахождении.
– Я разговариваю с ним по телефону, не спрашивая его о том, где он находится. Мне кажется, что было бы недостатком воспитания. Я уверен, что он там, где ему хорошо, и так должно быть. Зачем углубляться в эти детали? Давайте будем серьезными», - сказал Андриан Канду, цитирует unimedia.info.
Плахотнюк в июне 2019 года срочно покинул Молдову после того как формирование, которое он тогда возглавлял, потеряло власть.
Михаил Генчу
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