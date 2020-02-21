Где вас таких делают? Автор проекта высотки в центральном парке Кишинева назвал сам парк «пустыней»

Бухарестский архитектор Константин Чуря назвал парк имени Штефана Великого в Кишиневе «пустыней».

С чего вдруг? Потому что он хочет, чтобы в парке построили высотку по его, Чури, проекту, а компании-заказчику проекта Regata Imobiliare не дают это сделать.

Чуря, выступая в Кишиневе на «встрече имени себя», заявил, что ни для молодежи ни для бабушек с внуками этот парк непривлекателен.

Пресс-клуб, так охарактеризовали эту встречу, организовала та же Regata Imobiliare, видимо, чтобы переломить через СМИ все общественное мнение. Но наши люди большинству СМИ, увы, уже давно не верят.

– Я был в этом парке и не раз, проводил замеры. Все просто проходят сквозь парк. Я не видел там бабушек с внуками, не видел влюбленных на скамейках, — заявил Чуря.

Интересно, когда она проводил свои, постигосподи, замеры? В рабочее время, когда через парк в центре города все куда-то спешат? Или, наверное, рано утром, когда едва пошли первые троллейбусы? Какой-то подходец антинаучный.

Архитектор, если верить коллегам из NewsMaker, уверяет, что будущий бизнес-центр с выставочным залом, рестораном и банкетным залом сможет кардинально изменить парк и привлечь в него людей.

– Мы хотим сделать Guguţă (именно на месте здания этого бывшего кафе хотят влепить упомянутую высотку – ред.) больше. И чего мы ждем? Будут влюбленные, компании, яркие молодые люди, которые придут сюда радоваться. Мы сделаем это. Мы активизируем эту зону, а в течение нескольких лет вслед за ней активизируются и прилегающие зоны, — объяснял Чуря.

Мы не будем дальше цитировать эту несуразицу. Отметим лишь, что уважаемый господин Чуря пусть лучше преображает свой Бухарест, где исторический центр сыпется так же, как и в Кишиневе. И пусть не лезет со своим уставом в чужой монастырь. У нас есть свой архитекторы и эксперты, которые родились, выросли, выучились в Кишиневе, и этот город им очень дорог, они за него душой болеют.

Парку Штефана Великого, бывшему парку Пушкина – 202 года, его надо преображать, но не за счет высоток. И гнать из него следует поганой метлой любых прожектеров типа «Регаты»!

Николай Костыркин