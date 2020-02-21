Корнелиу Чуря: ДПМ на подтанцовке не работает – она будет стремиться контролировать власть

Шестеро депутатов Демократической партии покинули формирование и намерены создать парламентскую группировку. В их числе Андриан Канду, Сергей Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур - неформальный лидер организации ДПМ в Резине, Григорий Репещук - примар Кэушен, и Корнелиу Падневич - лидер демократов в Дрокии. «Осиротевшая» фракция уже объявила о своих планах. Она не будет голосовать за вотум недоверия главе МИДЕИ Аурелиу Чокою. Позицию ДПМ озвучил в среду председатель фракции Дмитрий Дьяков после заседания, на которое был приглашен Чокой. Политические новости для «Молдавских ведомостей» прокомментировал политолог Корнелиу Чуря.

Есть вопрос, нет ответа

- Думаю, что Влад Плахотнюк знает, что происходит в ДПМ, но влияние его сильно уменьшилось после бесед с Павлом Филипом о дальнейшей роли ДПМ, состоявшихся в июле-августе прошлого года. Тогда у ДПМ появилась новая траектория движения. Во-первых, это реформа, которая означает уменьшение роли людей, которые были раньше близки к Плахотнюку внутри партии. Во-вторых, это создание правящего альянса и вхождение в него ДПМ в той или иной форме.

ДПМ сложно находиться в оппозиции. Для нее контакт с властью очень важен. Группировка Канду оказалась не у дел, в ней остались люди, очень близкие к Плахотнюку: Канду и Чеботарь. Они теперь вне партийных функций, не получили должности вице-председателей и, естественно, были вынуждены искать другие средства выживания.

Был ли Плахотнюк тем человеком, который посоветовал им сделать этот шаг и дал ресурсы? На этот вопрос нет ответа. Но понятно, что группировка Канду близка к Плахотнюку и готова сотрудничать если не с Плахотнюком лично, то с теми бизнесменами вне Молдовы, которые поддерживают Плахотнюка.

Цифра шесть означает, что позиция Канду внутри ДПМ не столь популярна

- Уйдет ли кто-то еще? Насколько я знаю, опрос депутатов ДПМ показал, что несогласных с линией фракции на определенное сближение с социалистами не так уж много. И поводов для испуга, о котором говорят вышедшие депутаты, я не вижу. Даже удивило, что их оказалась шестеро: предполагался выход пяти, без Элеоноры Граур.

Перетянули не только Дрокию, часть Каушан, но и Резину. Шесть - это больше, чем ожидалось. Но и это означает, что позиция Канду внутри ДПМ не столь популярна. Канду был человеком Плахотнюка, который делал его политическим тяжеловесом. Репутация Канду внутри ДПМ не впечатляет, поэтому из создавшейся ситуации он выжал максимум. Не думаю, что ради Канду много депутатов готовы покинуть фракцию ДПМ.

Для демократов теперь важно не дать другим уйти и разобраться, какими методами Канду воспользовался, чтобы перетянуть на свою сторону лидеров двух районных организаций - дрокиевской и резинской. Что это было: просьбы или традиционные для ДПМ методы, такие, как финансирование?

Политический расклад не меняется

- Группировка Канду не меняет расклад на внутриполитической арене и не создаст иного парламентского большинства, нежели тот, который существует. Естественно, пока ДПМ может вести разговор о парламентском большинстве только с социалистами.

С геополитической точки зрения ДПМ остается партией проевропейской ориентации, но она готова сотрудничать с партией социалистов, а значит, не существует табу по поводу геополитического вектора.

Превратится ли группировка Канду в группу социал-демократов с радикальными взглядами?

- Группа Канду со временем может превратиться в социал-демократическую, поживем - увидим. Это строго прозападная группировка, радикально проевропейская, открытая для сотрудничества с блоком ACUM. При такой перспективе возникают технические проблемы с блоком ACUM, который утверждает, что ДПМ должна избавиться от близких к Плахотнюку людей, в первую очередь от Канду и Чеботаря. Поэтому остается под вопросом, насколько плотно блок ACUMбудет сотрудничать с Канду.

ДПМ на подтанцовке не работает

- ДПМ в перспективе вхождения в коалицию с социалистами может претендовать на какие-то министерские кресла. Хотя это будет нелегко. Но вся история ДПМ указывает на то, что они стремятся не просто во власть, их главная цель - контролировать ее в той или иной степени. Это возмужавшие политики, которые понимают цену власти и на подтанцовках не работают.

Им может быть интересен минсельхоз, потому что среди вице-председателей г-н Бытка, который ранее занимал кресло главы этого ведомства. Для ДПМ сейчас важно участие во власти в целом, важно быть частью политической конфигурации. Их не может удовлетворять ситуация, в которой они поддержали власть, но во власти их нет.

Может, слова Чокоя и верны, но активное меньшинство их не приемлет

- Не думаю, что требование правых отправить главу МИДЕИ в отставку соберет голоса. Президент Додон и премьер-министр Кику критически высказались по поводу формулировок Аурела Чокоя касательно роли России в событиях в Приднестровье. Понятно, что его слова не согласованы на политическом уровне. Может быть, они и верны с точки зрения определенного круга людей, которые оценивают политическую ситуацию в Молдове, но активное меньшинство такие высказывания не приемлет, так как эти слова переходят определенные красные линии.

Вот почему сам Додон не смог встать на защиту министра и высказался нейтрально: мол, Чокоя не правильно поняли. Но в то же время для Додона важно защитить правительство и оставить во главе МИДЕИ министра на определенное время, чтобы не проявить слабость. Поэтому все завершилось мягкой критикой министра, с одной стороны, и сохранения его в должности – с другой.

ДПМ не будет требовать отставки Чокоя, а группировка Канду пойдет до конца

- Конечно, Демпартия как умеренно проевропейская должна критически оценить действия Чокоя, но ввиду ее всеядности, о которой я говорил, и приоритетов сотрудничества, она или не проголосует за отставку главы МИДЕИ, или же проголосует в том случае, если договорится с социалистами о какой-то кандидатуре на смену. Скорее всего, этого пока не произошло. Поэтому ДПМ важно было встретиться с Чокоем, пожурить его, высказать свою оценку, но в то же время не доводить до крайности и не требовать его отставки.

Группировка Канду, наоборот, должна ввиду своей радикальности потребовать отставки Чокоя. По этой линии тоже очевиден раскол в ДПМ.

Попытка ПДС повернуть ДПМ вправо не удалась

- Декларация о евроинтеграции, которую выдвинула ПДС, по словам лидера фракции ДПМ неприемлема, как и декларация Платформы DA. Думаю, что Санду попыталась декларацией спровоцировать ДПМ на создание для самих себя красных линий, которые они потом могут перейти в сотрудничестве с социалистами. ПДС попыталась загнать в угол демократов так же, как ДПМ ранее предлагала включить в Конституцию принципы евроинтеграции и загнать в угол правые партии блока ACUM. Это была попытка ПДС повернуть ДПМ направо и сделать шаг навстречу правым партиям. Попытка не удалась, ДПМ не подписала декларацию.

Дни Канду в ДПМ были сочтены

- Декларация не стала причиной и поводом выхода Канду из ДПМ. Дни Канду в ДПМ были сочтены. Он ушел, но это не означает, что положено начало его сотрудничества с блоком ACUM. У ACUM нет позиции по сотрудничеству с Канду.

Марина ТИМОТИНА