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Общество
В Кишиневе отремонтировали тротуар возле театра Satiricus «Ион Лука Караджале». Ремонт самого театра проводили в 2015 году
21.02.2020

Городские власти провели ремонт тротуара на перекресте, прилегающем к театру Satiricus “Ион Лука Караджале”  (пересечение улиц Михай Еминеску и митрополит Варлаам). Об этом, на своей странице в социальной сети, заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

Изношенное асфальтовое покрытие заменили на плитку. Ремонт проводился с начала прошлой недели и завершился сегодня. Общая стоимость работ составила 210 000 леев, которые выделили из муниципального бюджета.

Театр “Ион Лука Караджале Сатирикус” был основан в 1990 году актером и режиссером Санду Греку, учеником художественного руководителя театра “Сатирикон” в Москве Константина Райкина. В 2015 театр открылся после капитального ремонта. Реконструкция здания началась в 2012 году, а расходы на ремонт взял на себя Кишиневский муниципальный совет.

Театр располагает и просторным балетным залом, а так же читальным залом, библиотекой, двумя костюмерными, прачечной, складом для хранения декораций и реквизита, а также мастерскими по пошиву одежды и живописи и столярной мастерской.


 
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