В Молдове появилась новая авиакомпания. Доступны рейсы по шести направлениям

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Экономика
В Молдове появилась новая авиакомпания — HiSky. Ее директор — Юлиан Скорпан, бывший глава Air Moldova.
Как говорится на сайте компании, HiSky запускает рейсы по шести направлениям Европы – Лондон (Великобритания), Дублин (Ирландия), Дюссельдорф (Германия), Болонья (Италия), Лиссабон (Португалия) и Париж (Франция).
В Дюссельдорф самолет будет летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. HiSky будет выполнять рейсы в сотрудничестве с румынской компанией Cobrex Trans на самолетах Airbus A320.
Отмечается, что билеты доступны в продаже начиная с сегодняшнего дня. Первый вылет выполняется 10-го апреля.
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