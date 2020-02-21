В Молдове появилась новая авиакомпания. Доступны рейсы по шести направлениям

В Молдове появилась новая авиакомпания — HiSky. Ее директор — Юлиан Скорпан, бывший глава Air Moldova.

Как говорится на сайте компании, HiSky запускает рейсы по шести направлениям Европы – Лондон (Великобритания), Дублин (Ирландия), Дюссельдорф (Германия), Болонья (Италия), Лиссабон (Португалия) и Париж (Франция).

В Дюссельдорф самолет будет летать два раза в неделю по понедельникам и пятницам. HiSky будет выполнять рейсы в сотрудничестве с румынской компанией Cobrex Trans на самолетах Airbus A320.

Отмечается, что билеты доступны в продаже начиная с сегодняшнего дня. Первый вылет выполняется 10-го апреля.