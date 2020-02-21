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Воронин о Додоне: Кроме поехал-приехал и пообещал - никто ничего не увидел от него за три года
21.02.2020

Лидер ПКРМ Владимир Воронин выступил с резкой критикой в адрес главы государства Игоря Додона. В передаче «День за днем» он выразил надежду на то, что на президентских выборах, которые пройдут в этом году, победит другой кандидат.

«Додон не осознает какую должность он занимает, и какая на него эта должность накладывает обязанности и ответственность. Кроме туриста, кроме сельфи, кроме поехал-приехал и пообещал -никто ничего не увидел от него за три года. (…) Я даже не представляю себе, чтобы Додон остался еще раз на должность президента», - заявил Воронин.

В то же время лидер ПКРМ не дал четкого ответа, будет ли участвовать руководимое им формирование в предстоящих выборах. «На прошлых выборах президента в связи с тем, что они были приняты с нарушением конституции, мы не участвовали, бойкотировали. (Сейчас) не советовались как будем поступать.

Нам еще рано об этом говорить. Но однозначно, что надо сделать все, чтобы больше упоминания о президенте по фамилии Додон в Молдове не звучало ни с какой стороны, ни от кого», - отметил Воронин.


 
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