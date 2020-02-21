Граждан Молдовы проучили в Санкт-Петербурге за неправильную парковку (ФОТО)

Здесь нас не ждали. Граждан нашей страны проучили за парковку в неположенном месте в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что водитель авто марки «Шкода» с молдавскими номерами заехал в один из дворов северной столицы РФ и припарковался на пешеходной дорожке.

Реакция местных жителей была бескомпромиссной - на капот машины положили бетонный временный ограничитель парковки.

Как предает megapolisonline.ru, практически год назад - 27 февраля, на этом же месте точно такой же урок получил водитель “Фольксваген Поло”