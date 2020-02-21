Адела Рэйляну: Если бы Шор и Плахотнюк не украли миллиард долларов, у нас были бы деньги удвоить пенсии

Cледствие о краже миллиарда продвигается, а суд принял иск правительства Кику о возврате международного аэропорта Кишинева народу.

Депутат от ПСРМ Адела Рэйляну считает, что власти могли бы удвоить размер социальных выплат для целого ряда категорий населения, если бы не последствия «кражи миллиарда». Об этом она написала на своей странице в социальной сети.

- Партия социалистов –это формирование, которое продвигало, продвигает и будет продвигать интересы пенсионеров. Мы одобрим индексацию пенсий дважды в год для всех пенсионеров. Мы выделили по 700 леев на Рождество и поддержим инициативу президента страны Игоря Додона о включении в закон ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ выплат дважды в год.

Также мы будем выступать и в дальнейшем за увеличение пенсий и оказание необходимой поддержки этой категории лиц, которая является самой уязвимой. В тоже время, сожалеем, что этих людей ИСПОЛЬЗУЕТ в своих целях главный вор миллиарда Илан Шор. Если бы Шор и Плахотнюк не украли один миллиард долларов из банков, у нас были бы средства удвоить пенсии.

Больше того, Шор выводит людей на протест потому, что следствие о краже миллиарда продвигается, а суд принял иск правительства Кику о возврате международного аэропорта Кишинева народу, - написала Адела Рэйляну.

@internet