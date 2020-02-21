Если хочешь быть здоров: Заболел гриппом - сиди дома, нечего по Молдове вирус распространять

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Здоровье
Лучше, конечно, вообще не болеть, но если случилось, не стоит совершать трудовые подвиги. В Молдове объявлена эпидемия гриппа. Очень много заболевших, просто беда!
В связи с этим наш вопрос:
А как вы переносите грипп?
Татьяна КРОПАНЦЕВА, журналист:
- Обычные ОРВИ, которые проходят без особого повышения температуры, я переношу чаще всего на ногах. Однако их не надо путать с гриппом. У меня он был лет 7 назад – это ужасная болезнь! Неделю пластом, потом – ползком. Все болит, кашель такой, что хочется от него сбежать. Даже если бы попробовала ходить – не смогла бы. Грипп – вирус суровый, если есть возможность, от него лучше прививаться.
Екатерина ЖИКОЛ, дизайнер:
- Если это банальная простуда, то на ногах, особенно, когда на работе цейтнот. Если подхвачу грипп – тут без вариантов, ухожу на больничный, но по возможности работаю дома.
Анна МЫЦУ, менеджер по продажам:
- Знаю, что грипп приводит к большим осложнениям, поэтому я при первых симптомах обращаюсь к врачу. Ну, и открываю больничный.
Сергей УРСУ, бизнесмен:
- А я вообще не болею! Уже лет пятнадцать каждое утро принимаю холодный душ и совсем забыл, что такое простуда и грипп!
Виктор ГУЦУ, строитель:
- Дома надо сидеть с гриппом, а не распространять заразу! Я стараюсь не болеть, но, если уж случилось, работать все равно не получается, - слабость. Какая работа, когда болеешь?!
Алина ЧОБАНУ, инструктор по йоге:
- Я стараюсь закаляться, принимаю витамины, пью много воды, высыпаюсь, чтобы укрепить организм и не свалиться с гриппом. Помогает, но нам всем не мешало бы более внимательно относиться к своему организму. Тогда и проблем меньше будет.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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