HiSky обвиняет ОГА в непрофессионализме и злом умысле

Компания HiSky, объявившая вчера о своем запуске на рынке авиаперевозок, опровергает обвинения, выдвинутые Органом гражданской авиации (ОГА) Республики Молдова, в том, что она работает без сертификата авиа-оператора, передает IPN со ссылкой на сообщение HiSky.

„Компания HiSky выражает недоумение по поводу сообщения, распространенного вечером, 20 февраля 2020 года, Органом гражданской авиации. Мы констатируем, что ОГА раскрывает аспекты, которые демонстрируют явный характер непрофессионализма и даже злого умысла. Напомним, что компания HiSky запускается на рынке авиауслуг в партнерстве с румынским оператором Cobrex Trans - компанией, сертифицированной румынским органом и EASA. Иначе говоря, выполнение полетов в контексте этого партнерства не требует сертификата оператора, выданного ОГА из Молдовы”, говорится в сообщении.

„Мы сожалеем, что Орган гражданской авиации принимает позиции, основанные на злом умысле”, - заявил директор HiSky Юлиан Скорпан. Он уточняет, что в преддверии запуска компании провел встречу в ОГА, в ходе которой объявил, что рейсы будут осуществляться на основании сертификата, выданного властями Румынии. „Они приняли к сведению наше объявление, а в конце 20 февраля решили распространить сообщение, диаметрально противоположное теме – факт, который еще раз демонстрирует их сопротивление успешному проекту, такому как HiSky. Перевожу: в случае партнерства с компанией Cobrex Trans, ОГА не является частью никакого процесса сертификации, пока мы выполняем полеты на основании сертификата, выданным румынским государством – членом EASA” - заявил директор HiSky Юлиан Скорпан.

Компания обращается к ОГА, а также к учреждениям, которым подчиняется эта организация, с просьбой воздерживаться от распространения искаженной информации, которая компрометирует имидж HiSky. Если эти нападки продолжатся, HiSky оставляет за собой право разрешить эти споры в судебном порядке.

К сообщению, HySky прикрепляет копию сертификата эксплуатанта Cobrex Trans, который призван подтвердить, что обе компании могут осуществлять полеты в соответствии с объявленным графиком. „Компания Cobrex Trans получила все разрешения на полеты во всех европейских аэропортах”, уточняется в документе.

ОГА передал вчера вечером сообщение, в котором информирует, что направил HiSky письмо об отказе в выдаче сертификата эксплуатанта. ОГА объявляет, что направил запрос в HiSky с просьбой представить документы, относящиеся к праву компании на продажу авиабилетов.