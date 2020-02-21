Зачем примэрия Кишинева эвакуирует мелкий бизнес из подземных переходов

Бум ликвидации киосков в столице продолжается. Теперь уже в подземелье. 12 февраля генпримар Кишинева Ион Чебан издал распоряжение об инвентаризации в течение десяти дней всех столичных подземных переходов. Чиновникам из главного управления общественного транспорта и путей сообщения предстоит определить количество действующих в подземных переходах торговых точек и их владельцев, наличие у них договоров на арендуемую площадь, наличие долгов по оплате местного налога. Эта мера понадобилась муниципалитету в связи с началом запланированных в рамках частно-государственного партнерства работ по ремонту подземных путей сообщения.

В связи с этим примэрия объявила пятидневную эвакуацию из переходов всех торговых павильонов и киосков. Будет ли это явлением временным - или торговые точки будут удалены оттуда навсегда и кто трудоустроит потерявших работу людей? Эти вопросы были затронуты на прошедшем в понедельник заседании служб примэрии.

«Нам нужен диалог, а с нами никто не разговаривает»

Инициатором дискуссии в финале заседания стал представитель фракции PASв муниципальном совете Василий Грэдинару. Он вышел к микрофону по просьбе группы экономических агентов, работающих в подземном переходе на пересечении проспекта Штефан чел Маре - улица Измаильская, встревоженных как распоряжением генпримара, так и данным им коротким сроком для эвакуации торгового хозяйства, которому в случае неповиновения грозит демонтаж службами примэрии.

Грэдинару также заявил, что экономическим агентам уже известен новый администратор подземных торговых площадей, который якобы ведет тайные переговоры с примэрией и беседы с экономическими агентами, которым будет отдан приоритет в торговле. Еще советник от PAS выразил опасение, что муниципальному совету владельцами торговых точек может быть выставлен по суду счет за материальные издержки, которые они понесут в связи с насильственной эвакуацией киосков. Также из-за распоряжения генпримара могут пострадать и сами кишиневцы, заявил он: в связи с отключением в переходе электроэнергии, за которую рассчитывались экономические агенты. Грэдинару потребовал прозрачных и юридически выверенных действий со стороны местной власти и предложил создать рабочую группу из советников и чиновников примэрии, которая обсудит пути разрешения всех вышедших на передний план проблем.

Более конкретным в своих требованиях был председатель ассоциации арендаторов пешеходных переходов «Subterane Centru» Анатолий Ковалев. «Я руководил строительством всех этих пешеходных переходов и как никто другой знаю, в каком состоянии они находятся и по чьей вине,- заявил он. - Мы в течение 12 лет обращались в примэрию по вопросам инвестиций, ремонта, благоустройства города. Нам не то что не отвечали, нас просто игнорировали. Я могу предоставить прессе всю эту переписку… Почему-то с генпримарами Костиным и Урекяном общий язык мы находили, а с их последователями не получается никак. Мы 28 лет в этом переходе работаем. И мы свои деньги в него инвестировали. И делали ремонт, не закрывая при этом перехода. У нас в этом деле есть опыт».

Анатолий Ковалев утверждал, что в СМИ идет вал преднамеренной дезинформации по отношению к экономическим агентами их работе: «У меня создалось впечатление, что это какой-то секретный план выселения нашего подземного перехода. Кто его разрабатывал? И что делать после выдворения трем сотням продавцов, которые останутся без работы? Вы оплатите им дорогу в Италию, Португалию, Испанию?».

Примэрии не нужны посредники

Но у примэрии на этот счет есть свои доводы. Их привел вице-мэр Илие Чебан, который утверждал, что аренда площадей в подземных переходах экономическими агентами заключалась в свое время на большие участки - в 600-800 кв. метров, и потом они нелегально сдавались в субаренду, на что нужна была воля МСК. Именно здесь была нарушена юридическая процедура. Предприниматели пользовались различными схемами, договариваясь напрямую с главным управлением транспорта, минуя совет. Договоры были долгосрочные, на 10 лет, за это время достаточно было уплатить налогов, к примеру, на 50 тысяч лей, чтобы рассчитаться с местной властью, хотя суммы эти должны быть раз в десять больше. Но даже эти 50 тысяч в муниципальную казну зачастую не поступали.

«Есть в данный момент экономический агент с долгом в 13 миллионов лей, который продолжает свою деятельность в подземном переходе, - привел пример Илие Чебан. - Суд с ним длится уже 13 лет. Пользуясь почти бесплатно торговыми площадями и обогащаясь, такие люди, тем не менее, ничего не делают для того, чтобы инвалиды и матери с колясками могли переходить дорогу по подземному переходу. Мы предлагали установить четыре подъемника на четырех входах в подземку в центре города. Почему было экономическим агентам не подставить плечо? Взяли бы на себя хотя бы один такой лифт!».

Подземный «шанхай» – не для Кишинева

В подтверждение доводов своего коллеги выступил и другой вице-мэр Виктор Киронда.

«Я был бы рад, если бы за киосками в подземных переходах, о которых так печется Анатолий Ковалев, стояли бы мелкие предприниматели, семейный подряд, - сказал он. - Но это, к сожалению, не совсем так. За многими из них стоят те, кто захватил муниципальные площади и делает на них свой бизнес. Примэрии не нужны посредники! Когда проектировались подземные переходы, там не планировалось разворачивать торговую деятельность. Ни в какой форме. Если где-то в зарубежных столицах в подземках и торгуют, то исключительно чаем и кофе с булочками. А у нас целый подземный рынок развели, где и фотоателье, и парикмахерские. И это все в не лучших условиях! И наводнения здесь случаются, и бомжи спят. По мне так под землей должны ездить машины. А люди пусть ходят по земле. Как это делается в ряде стран. Я буду поддерживать инициативу увеличения налога на торговую деятельность в киосках, в том числе и под землей. Давайте собирать деньги в муниципальный бюджет и на эти деньги ремонтировать остановки и подземки, вместо того, чтобы обогащать миллионеров».

Торговля как социальный проект

Отреагировал Виктор Киронда и на реплику Анатолия Ковалева по поводу отсутствия диалога местной власти с экономическими агентами: «Вы не нашли понимания у других составов столичной власти – я и сам в свое время от этой трибуны услышан не был. Но сейчас мы открыты к сотрудничеству и к диалогу. Я думаю, с помощью МСК мы наведем в этом деле порядок. Торговая деятельность в подземном переходе может развиваться как социальный проект поддержки молодых семей, их небольшого бизнеса. Другим людям мы предоставим торговые места в городе. Но мы не будем поддерживать акул от торговли на муниципальных площадях. Я уверен, что мы идем в правильном направлении. Давайте в правильном направлении идти вместе».

Тест на профессионализм

Очень хочется верить, что не пиара ради сказаны Виктором Кирондой эти слова. Подземный переход на перекрестке Штефана чел Маре – улица Измаильская, наверное, самый известный. Видеоролик туриста-англичанина, размещенный пару лет назад в YouTubeпод названием «Никто не посещает эту страну... Узнай почему», в интернете посмотрело более 3,5 миллиона людей.

Но про ролик могут и забыть, если на месте подземного «шанхая» в центре города появится красивый обновленный подземный переход. Тем более, если, как обещал горожанам генпримар Ион Чебан, новую жизнь за его полный мандат получат все 22 столичных перехода. Но мы знаем цену обещаниям предыдущих руководителей города. И хочется спросить: а это точно все для людей, это не передел поделенного рынка в интересах других «акул»? И что все-таки будет с продавцами, которые потеряют работу? Ведь создать рабочее место трудно, а уничтожить его – раз плюнуть.

Мария БУИНЧУК