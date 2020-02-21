Морарь раскрыл, кто передал отчет Kroll Плахотнюку

Отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры (АП) Виорел Морарь отрицает обвинения в том, что он выполнял прямые указания бывшего лидера ДП Влада Плахотнюка и уведомил последнего о том, что он включен в отчет Kroll.

Об этом он заявил во время передачи «Секреты власти», пишет Noi.md со ссылкой на unimedia.info.

«Отчет Kroll 2 не был передан в Антикоррупционную прокуратуру, но сотрудники, работавшие над делом о банковской афере, побывали в Национальном банке и изъяли отчет, когда сотрудники Kroll представили его НБМ. Я видел его через день или два, он был на английском. Что касается Kroll 2, когда я пришел в офис, по моей инициативе через НБМ я организовал встречу со следователями компании Kroll в конце 2016 или 2017 года, где я представил результаты, которые получили мы, прокуроры и сотрудники уголовного преследования, по материалам, связанным с расследованием банковской аферы», — сообщил отстраненный от должности главный прокурор АП.

Виорел Морарь признал, что видел имя Влада Плахотнюка в отчете Kroll 2, но уверяет, что он не отправлял это расследование бывшему лидеру ДП: «Я лично, как главный прокурор АП, подписал декларацию о неразглашении, о непередаче третьим лицам. Впоследствии я ходатайствовал, чтобы мне разрешили передать членам группы уголовного преследования «.

Морарь не исключает, что один из тех, кто занимался расследованием кражи миллиарда, мог передать тогдашнему лидеру ДП отчет, в котором указано его имя, тем более что в течение этого периода было возбуждено несколько уголовных дел по факту утечки информации.

Отстраненный от должности глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морари, в отношении которого ведется следствие по факту злоупотребления служебным положением и внесения недостоверных данных в официальные документы, был задержан 10 января этого года, а 13 января на его имя был выдан ордер на арест сроком на 20 дней.

Он отвергает выдвинутые против него обвинения и утверждает, что дело против него носит политический характер. 14 февраля Морарь был освобожден из-под ареста и переведен под судебный контроль сроком на 60 дней.