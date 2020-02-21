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Общество
Когда иностранцам разрешат снова покупать гражданство Молдовы?
21.02.2020

На следующей неделе парламент решит, отменять ли предоставление гражданство РМ в обмен на инвестиции.

Председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, демократ Александр Жиздан объяснил, что пока еще не подготовлен отчет по этой инициативе.

В четверг истек срок моратория на программу предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Мораторий действовал с 31 июля 2019 года. Начиная с четверга, 20 февраля, правительство уже не может пролонгировать действие моратория по предоставлению молдавского гражданства.

Программа продажи гражданства подразумевала участие лиц без проблем с правосудием. Минимальная сумма безвозвратного вклада эквивалентна 100 тысячам евро. Несколько заявок были одобрены.

 Михаил Генчу


 
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