Катитесь к феям: Почему именно сейчас надо рискнуть и отказаться от всех маршруток в Кишиневе...

Маршрутчики требуют увеличить цену за проезд до 6-10 леев за поездку, но этого им позволить нельзя!

Поездка на маршрутке – это часто большое приключение в тесноте, в обиде, в неудобной позе, духоте и с риском порвать одежду и сумку. Зато едут эти «чудо-машины» прямо от дома и сразу до работы.

Маршрутчики Кишинева считают себя богами. Они позволяют себе возить жителей города в «скотовозках». Они переоборудовали грузовые бусики под рейсовые. Они запаяли все люки и аварийные выходы машин, в которые набивается народу в три раза больше, чем положено.

Маршрутчики хотят большой и чистой прибыли, и средства достижения этого их не волнуют. Кому-то воняет? Кому-то неприятно сидеть в грязном микроавтобусе? Это личные проблемы пассажиров-чистоплюев! «Выходи и иди пешком!», - орет водитель.

Маршрутчики думают, что дорожные правила не для них. Они обкладывают торпеду иконками, призывая «фею общественного транспорта» оберегать их, и мчат на красный.

Маршрутчики решили, что они будут существовать в этом городе вечно. Они носятся по городу уже десятилетиями, все витиеватее закручивая маршруты.

Маршрутчики уверены, что они могут качать права. Что без них город остановится. Все заглохнет, а жители Кишинева останутся стоять на перекрестке, у креста, у столба, у киоска, на углу, у круга, у тюрьмы, у мусорки, «визави табачка», «я же просил остановить здесь» и других остановках, где все привыкли ловить маршрутки. Люди будут стоять и не знать, что им делать и как жить без этих вонючих, раздолбанных «скотовозок».

Маршрутчики смеются, потирая потные ладошки, при мысли, что могут забастовками и срывами графиков жителей столицы поднять цену до 10 леев за проезд в тесной и душной машине, где люди стоят на одной ноге, и уткнувшись носом в затылок (в лучшем случае) незнакомого человека.

Маршрутчики убеждены, что они избаловали пассажиров, заезжая в глухие переулки частного сектора.

Маршрутчики знают, что кишиневцам лень пройти три квартала до остановки общественного транспорта. Что многим жителям столицы в голову не приходит мысль, что транспорт может не проезжать мимо твоего дома, а до него надо пройти.

Маршрутчики сами вложили в руки кишиневцев оружие. Этим же оружием их надо разогнать! И пусть их покровительница - Фея Дорог - бережет их в других ситуациях. Да чего уж там - пусть катятся ко всем своим феям.

Сегодня удобный момент, когда с этим негуманным общественным транспортом европейской столице надо разобраться раз и навсегда. Надо перестать позволять обращаться с нами не по-человечески. Нельзя позволять им требовать платить больше только за то, что они «короли молдавских дорог»!

Автобусы и автономно передвигающиеся троллейбусы спасут Кишинев от этого «бомбея» на дорогах.

ИРИНА ИВАНЧЕНКО