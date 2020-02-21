«А был ли пациент с диагнозом "рак": История с аферой и фальшивым доктором в кишиневском Онкоинституте

Женщина, которая рассказала, что неизвестный врач поставила ей диагноз «рак» и забрала карточку с деньгами, не состоит на учете в медучреждении.

Напомним, что произошло. Некая Зинаида Кэпэцынэ рассказала СМИ невероятно странную историю. Напомним, она утверждает, что обратилась к маммологу Яловен на четвертом месяце беременности. Медик рекомендовал ей пройти обследование в Онкологическом институте столицы.

Там, в 316 кабинете, по словам женщины, ее приняла врач, представившаяся Натальей Катанэ. Она сказала, что у Зинаиды подозрение на рак и что ей надо лечиться в Германии. По ее рекомендации, семья открыла банковский счет, на который люди доброй воли переводили деньги для лечения. В итоге, как утверждает якобы потерпевшая Зинаида, доктор пропала вместе с карточкой, на которой деньги.

Журналисты позже не нашли ни Зинаиду, ни доктора, к которой она якобы обратилась.

Мы связались с Институтом онкологии Молдовы, чтобы узнать, что это вообще было.

- Такая больная не состоит на учете Института Онкологии, - сообщили «КП» в медицинском учреждении. - Мы узнали об этом случае из СМИ.

Кроме того, в Онкоинституте сообщили, что врач онколог-маммолог, о котором идет речь, не является сотрудником медицинского учреждения.

В этой истории пока одни вопросы. Уж очень попахивает тем, что женщина, поведавшая о своей тяжелой участи, что-то скрывает. Была ли она на приеме? Если нет, то на что собирали деньги? Для кого? Где они? В общем, вопросов пока больше, чем ответов.

ЛИДИЯ ТКАЧ