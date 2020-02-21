Бабки Шора: Расследование дела о краже миллиарда в Молдове близится к завершению

Есть мнение, что акции протеста, устроенные партией «Шор» далеко не случайны.

Получается, что раньше у нас все было благополучно. Обсуждали на кухнях тяготы жизни рядовых олигархов и проблему возврата миллиарда, которая год назад нелегким грузом ложилась на плечи народа. Ворча проходили мимо сносимых памятников архитектуры. Возмущались тем, что фермеры оставляют тонны яблок в садах, - некому продавать. На площадь не выходили с протестами… все равно зарплаты никто не поднимет, пенсии – не повысит. Воевали только летом, с олигархами.

А тут вдруг – дважды в год индексация пенсий, бюджетникам повышают зарплаты, компенсации разные, расширили спектр услуг, предоставляемых по полису, - и это всего за несколько месяцев работы нового правительства. Но вот неожиданно прорвало. Как будто не было этих приятных звоночков в области социальной жизни. Потеплело. Не дождались Мэрцишора, повалили на улицы с протестами. Понять бы, против чего митингуют… Против кого – понятно, собрались у офисов партии социалистов «Шоровские бабушки», покричали «кем-то» подготовленный текст. Понятно и откуда митингующие получает плату за выход на протесты, кстати, несоизмеримо меньшую, чем ту, на которую поднимут в этом году пенсии.

Мало?! Хочется пенсий по 5000 леев… хотя бы… Зарплаты, - чтобы и на квартиру хватило, и на автомобиль, и не в Кайнары раз в год ездить, а куда подальше. Но ведь не все сразу. Правительство только несколько месяцев как работает. Настрой кабмина на улучшение социальной жизни, вроде как радовал народ до сих пор. И только вот появилась надежда на улучшение, только наступил по-весеннему теплый денек, как начались митинги. Зачем?! Как будто протесты ускорят процесс роста молдавской экономики.

Как правило, митингуют не только пенсионеры. Но и не те, кто работает, - времени на пустую трату времени нет. А те, кто просто не хочет работать. В селах фермеры бьют тревогу – некому работать даже за 5000 леев в месяц. IT- компании не могут найти программистов на зарплаты до 2000 долларов в месяц. Профессиональных строителей днем с огнем не сыщешь. Зато на митинги – только свисни – быстро соберутся.

Конечно, люди не виноваты, что их используют в своих далеко не стерильных в плане чистоты играх лишившиеся власти (кормушки) политики. Многие, наверное, действительно, наивно думают, что выполняют гражданский долг. И, конечно, все хотят жить лучше. Но вот лучше бы эти «игроки» объединили народ вокруг созидательных проектов. А они бросают людей на баррикады в борьбе за собственную кормушку. Когда ж вы нажретесь, господа?!

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«Молдавская народная примета: Если боевые бабушки Шора и медиа-бордель Плахотнюка одновременно вышли на тропу войны, значит, расследование кражи миллиарда и расследование махинации с аэропортом успешно продвигаются».

Эрнест ВАРДАНЯН, советник президента Молдовы.

ЛИДИЯ ТКАЧ