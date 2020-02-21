В Молдове надо сажать не только розы: Додон заявил, что по большим уголовным делам будут конкретные решения

В рамках выпуска этой же программы Игорь Додон отметил, что генеральный прокурор серьезно начал заниматься расследованием “кражи века”.

Приближающаяся весна обещает быть жаркой. Это в рамках очередного выпуска видеоплатформы “Президент отвечает” дал понять Игорь Додон. В частности, глава государства отметил, что весной могут быть заменены ряд министров в правительстве Кику. И это ещё не всё.

– Вообще весной многое нужно сделать. Придет весна, будем сажать. Не только розы и деревья…Но и по большим уголовным делам нужны конкретные действия, – сказал он, не вдаваясь в детали.

При этом в рамках выпуска этой же программы Игорь Додон отметил, что генеральный прокурор серьезно начал заниматься расследованием “кражи века” и сделки с аэропортом. Президент считает, что этим можно объяснить последние действия Илана Шора, который желает дестабилизации ситуации в стране и досрочных выборов, рассчитывая, что “в этой неразберихе будет не до него”.