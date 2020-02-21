Приднестровский олигарх и его богатства на Украине: Как Виктор Гушан стал хозяином "украинской Венеции"

Расследование журналистов соседней страны вызвало неоднозначную реакцию тамошней власти.

Он – приднестровский олигарх-сепаратист, предприятия которого наполняют копилку самопровозглашенной «Приднестровской молдавской республики» и с которых кормятся местные сепаратисты. Его называют «одним из основных бенефициаров существование непризнанного Приднестровья. Он – это Виктор Гушан.

Казалось бы, какие связи могут быть у пророссийского бизнесмена-сепаратиста из непризнанной «ПМР» с Украиной, которая вносит предприятия с так называемой «республики» к своим санкционным спискам? Особенно на фоне того, что украинская армия уже почти шесть лет и сама воюет с российскими гибридными силами на востоке Украины.

Однако «Схемы» обнаружили, что Виктор Гушан имеет имение в «украинской Венеции» – в городке Вилково в Одесской области, в соседнем с Приднестровьем регионе. Более того, в Украине он владеет большим количеством недвижимости и бизнесом, география которого выходит далеко за пределы Одесской области. И по данным журналистов, он регулярно наведывается в свои украинские владения и даже имеет украинское гражданство.

Городок Вилково Одесской области расположен недалеко от румынской границы, в дельте Дуная. Там передвигаются в основном на лодках, так его любят называть «украинской Венецией».

Именно здесь, по информации «Схем», имеет недвижимость один из главных людей так называемой «Приднестровской молдавской республики» («ПМР») – Виктор Гушан. Поэтому в его поисках съемочная группа направляется в Вилково.

В Вилково «Схемы» встречает лодочник Николай – местный житель, который вызвался помочь журналистам в поисках владельца части дунайского побережья.

Еще одними неизменными попутчиками журналистов в путешествия оказались пограничники. Из-за близости к границе с Румынией, они пристально следили за работой съемочной группы. Так, например, за первый же час пребывания в Вилково «Схемы» получили от них три звонки с уточнением места пребывания.

В какой-то момент разговора журналистов услышали местные жители из соседней лодки. Они же подтвердили: Виктор Гушан действительно имеет в Вилково владения.

Что это за «Шериф», которого так хорошо знают местные жители?

Это не человек, а экономический гигант на территории «ПМР» – региона Молдовы, который еще с 90-х годов контролируется Россией и где официально дислоцируются российские военные. «Шериф» – неофициальное название группы компаний, которая принадлежит одному из богатейших там бизнесменов Виктору Гушану.

«Его называют «одним из основных бенефициаров существование непризнанного «Приднестровья» – рассказывает редактор русскоязычного отдела RISE Moldova, член OCCRP Владимир Тхорік, который опубликовал несколько материалов о Виктора Гушана.

«Его холдинг «Шериф» зарабатывает за год официально больше, чем составляет доход всего Приднестровья. Если мы говорим о крупнейших внешнеэкономических партнеров Приднестровья, то их контактным холдингом в Приднестровье «Шериф». Скажем, даже фирма бывшего президента Украины Петра Порошенко, в обход Молдовы, много лет торговала непосредственно с компанией «Шериф», – объясняет Тхорік.

Этот неформальный холдинг наполняет бюджет Приднестровья, с которого кормятся местные пророссийские сепаратисты. В свою очередь «Шериф» зарабатывает на торговле, услугах связи и промышленности.

А вот основателю этого бизнеса – Виктору Гушану, – похоже, приглянулись земли украинского Вилково.

Летняя резиденция в Вилково

По дороге к землям Виктора Гушана лодочник Николай рассказал «Схемам» о жизни в Вилково:

«Лодка – это не роскошь и не средство передвижения. Лодка – это необходимость, лодка – это смысл жизни. Лодка – это все, – рассказывает журналистам лодочник Николай, стоя у руля. – Девушка даже в щечку не позволяет парню себя поцеловать, если у него нет лодки. На лодке в садик, на лодке в школу, на лодках встречаются, влюбляются, целуются, женятся. И, увы, в мир иной тоже отвозят на лодке. Город бедный, предприятия закрыты, молодежь уезжает. Рыбалка – единственный кормилец в семье. Город, как и 300 лет назад, живет с воды и росы. То есть, что поймали в реке и что вырастили на своих островах».

За этими разговорами лодка приблизился к одному из островов. Съемочная группа попросила Николая подплыть к нему поближе.

Это – Придунайская улица. Местные называют ее самым элитным районом Вилково. До Румынии отсюда каких-то 10 минут.

В этот момент съемочная группа замечает башню. Местные рыбаки рассказали, что это и есть ориентир на пути к поместью приднестровского бизнесмена Виктора Гушана.

Они же рассказали, что там, где расположена башня, – «частная территория приднестровского «Шерифа», но что именно там есть, – никто никогда не видел.

Сойдя на берег, первое, что журналисты увидели на этом острове, – большой забор.

В тот самый момент, когда съемочная группа приблизилась к поместью, о себе опять напомнили пограничники, пристального надзора которых невозможно было избежать: «Меня попросили просто к вам приехать, побыть несколько часов вместе с вами. Я – местный, участковый. Ничего страшного, я не буду вам мешать».

Впрочем, участковый пробыл недолго, поэтому вскоре журналисты вновь остались одни и продолжили поиски имущества приднестровского бизнесмена.

Съемочной группе удалось также пообщаться с его соседями, хоть они и боятся говорить о Гушане с открытым лицом. Делают это с опаской, много говорить не хотят.

«Если он приехал, то приехал с охраной, сел на лодку и поехал. Я его еще ни разу не видела... Вы же видите, какой забор: там не видно ничего», – рассказала местная жительница, которая попросила не указывать ее имя ...я.

Чуть больше «Схемы» узнали от охранника, который рассказал, что приднестровский олигарх приезжает отдыхать в украинское Вилково по крайней мере раз или даже дважды в неделю.

Охранник также подтвердил, что вышеупомянутая башня, которую журналисты заметили еще с воды – принадлежит украинской телекоммуникационной компании «Интертелеком».

Именно адрес в Вилково Виктор Гушан указывал ранее как конечный бенефициар «Интертелекома».

Три года назад Служба безопасности Украины провела в компании обыски – в рамках производства, открытого по трем статьям, среди которых – «государственная измена».

По версии следователей, менеджмент компании мог передавать российским спецслужбам данные украинских абонентов, а также не прекращал работать в оккупированном Крыму, что является нарушением законодательства.

После этого, Виктор Гушан из состава бенефициаров «Интертелекома» вышел. Но кипрская фирма и его бизнес-партнер, которые числились на момент, когда он еще был выгодоприобретателем, – остались. Поэтому можно предположить, что этот выход был номинальным.

В судебном реестре можно найти свежие решения по этому делу. В 2019 году ее передали до киевского главка.

И действительно уже три года расследуют факт возможной передачи данных украинских абонентов российским спецслужбам компанией аффилированной до Виктора Гушана? И каким образом компания «Укртелеком», которая фигурирует в деле о госизмене, до сих пор может работать в Украине? Об этом «Схемы» спросили в СБУ.

В ведомстве подтвердили, что расследование продолжается и в отношении одного лица составлен обвинительный акт, но все другие вопросы «разглашению не подлежат».

Поэтому ни с воды, ни с земли особо рассмотреть имущество Гушана не получалось. Это удалось только с воздуха: а там – большой дом, два причала, несколько зданий охраны, все та же башня, лодки, сад, виноградники, беседка и домик для гостей.

И это – не единственное имущество, которое имеет собственник одного из крупнейших плательщиков налогов в бюджет непризнанного Приднестровья Виктор Гушан на украинских берегах.

По дороге назад, к центру Вилково, можно увидеть еще почти 50 соток земли, которая принадлежит непосредственно ему.

По сути Виктор Гушан как состоятельный человек может позволить себе брать в аренду или даже в собственность земли из островов соседнего государства.

Почему это заинтересовало «Схемы»? Есть несколько причин.

По оценке американской разведывательно-аналитической компании Stratfor в 2015 году, Россия ежегодно тратит на «квазигосударства», вроде «ДНР», группировки, как «ЛНР», около 5 миллиардов долларов. Доля «Приднестровье» в этой сумме, по данным Stratfor, – 100 миллионов долларов. Больше всего на «ПМР» зарабатывает Виктор Гушан.

Но деньги – не единственное, чем Россия помогает Приднестровью. Регион выживает и благодаря поставкам российского газа у «Газпрома» покупает Молдова. А Приднестровье, потребляя это топливо, годами за него не платит. Сейчас долг уже превысил 6 миллиардов долларов, но Россия требует деньги у молдован, не имея никаких претензий к «ПМР». Ирония в том, что работают на этом газе, в частности, и предприятия из холдинга «Шериф».

Впрочем, приднестровский бизнесмен имеет не только большой бизнес, но и влияние: на пророссийскую политику сепаратистского региона, рассказывают журналисты из расследовательского проекта RISE в Молдове.

«Гушан, будучи политиком, имеет политический вес в Приднестровье, поскольку в компаниях его холдинга работают две трети местных «приднестровских» депутатов. Также с его помощью сохраняется политический режим полностью прокремлевский. Виктор Гушан является одним из ключевых игроков политики Молдовы, поскольку некоторые политики косвенно завязаны на финансах холдинга «Шериф» и мы можем предположить, что некоторые политики и Украины могут быть зависимы от группы компаний, которые принадлежат Виктору Гушану», – говорит редактор русскоязычного отдела RISE Moldova, член OCCRP Владимир Тхорік.

Вывод о влияние и на украинскую политику расследователи делают хотя бы потому, что накануне последнего тура украинских выборов президента, предыдущие лидеры Украины и Молдовы сплотились и помогли спасти от санкций больше всего приднестровское предприятие, поставляет в квазигосударство валюту – «Молдавский металлургический завод».

Приднестровье может влиять на украинские реалии не только через финансы и российский военный контингент под боком. Ранее молдавские расследователи из RISE Moldova изучили истории нескольких известных деятелей «ПМР», для которых Украина стала транзитной зоной или даже убежищем.

Так, например, нынешний президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, находясь в розыске, неоднократно спокойно посещал Украину, в частности, с украинским паспортом.

А другой деятель – экс-глава КГБ «республики» Вадим Антюфеев, – находясь в международном розыске, по информации RISE Moldova, использовал одесский аэропорт как домашний. Украина запретила въезд Антюфєєву только после того, как он приехал в Крым, за неделю до так называемого «референдума» Позже он стал так называемым «віцепрем'єром» группировки «ДНР», который действует на оккупированной части Донбасса при поддержке России.

Тем временем, съемочная группа продолжает путешествие.

За один день, проведенный в Вилково, «Схемы» обнаружили десятки гектаров земли и многочисленную недвижимость, которые принадлежат одному из самых богатых бизнесменов «ПМР».

Уже на месте журналисты узнали, что Виктор Гушан имеет в этих краях еще один особняк на острове Лимба. Однако, добраться туда, как оказалось, непросто. Когда местные узнавали, чью недвижимость ищут журналисты, то отказывались везти их за любые деньги. В конце концов, нашелся один, который на это согласился. Поэтому вместе с ним до пункта назначения съемочная группа поехала на скоростном катере.

Плывя Лебединки – одним из «рукавов» Дуная – между берегами почти незаметно разницы. Хотя один из них – заповедник, а другой – частная собственность.

Ориентир, благодаря которому «Схемы» идентифицировали в Вилково собственность Гушана, помог и здесь: на пути съемочная группа заметила еще одну башню. Издалека она показалась пограничным пунктом, но, подплыв ближе, стало понятно, что это – частная наблюдательная башня охотничьих угодий приднестровского бизнесмена.

На вопрос, можно подплыть поближе, охрана ответила: «Хозяина нет. На острове высадиться не можете».

На частной территории, куда нельзя сойти с воды, но которую можно рассмотреть с высоты, – сады, рыболовные снасти, солнечные батареи, беседки и несколько зданий.

В реестре прав на недвижимое имущество это официально называется «комплекс сооружений для отдыха», который принадлежит Виктору Гушану. На самом же деле это – дом на 275 квадратов и более гектар земли.

А когда «Схемы» поинтересовались относительно этой недвижимости на острове, в Килийской райгосадминистрации ответили, что на острове Лимба вообще нет сооружений.

Местные чиновники отметили лишь, что передали 1200 гектаров земли острова в аренду – еще с 2005-го – на полвека «Для обслуживания водохозяйственного комплекса и рыборазведения» компании «Екофортпост». Хотя сейчас здесь – табличка о том, что это охотничьи угодья. И стоят такие развлечения, по последней соглашением от 2016 года, которую «Схемам» удалось получить 360 тысяч гривен в год.

При чем, заповедник буквально окружает остров, поэтому мы спросили, почему он не входит в заповедную зону?

Вот что «Схемам» ответил т.в.а. директора Дунайского биосферного заповедника Василий Федоренко:

«...В послевоенные годы на острове Лимба была построена здание, которая со временем стала своеобразной резиденцией руководства страны. Местные жители дали ей название «хрущевская дача». Здесь побывало много известных людей. Президент Украины Л.Д. Кучма встречался на острове Лимба с президентами Румынии и Республики Молдова. (...) остров Лимба не было включено в состав Дунайского биосферного заповедника именно из-за существования там упомянутого объекта...»

Каким образом частной компании удалось получить в аренду почти на полвека остров, которым ранее пользовалось руководство украинского государства? Не через влиятельного владельца? Ведь «Схемы» выяснили, что это – Виктор Гушан.

Журналисты отправились к официальному директора «Екофортпост» – местного управителя имуществом приднестровского олигарха – Виктора Щербакова. Между тем, местные, узнав цель визита съемочной группы, не скупятся на собственные оценки ситуации – правда, со скрытым лицом.

«Как можно было землю отдать и открыть «Екофортпост», все прекрасно знают, что это земли «Шерифа» из Тирасполя. Все это прекрасно знают. Как государственную границу можно было отдать? Такие земли...» – отмечают они.

«Схемы» пытались пообщаться со Щербаковым, но задать ему вопрос лично не удалось: женщина (похоже, его родственница) ответила, что его нет на месте, он поехал на работу на остров Лимба.

Журналисты отправили свои вопросы местному управляющему Щербакову и решили снова наведаться к дому приднестровского олигарха. Ведь ранее охранник вспоминал, что Виктор Гушан приезжает туда каждые выходные, чтобы провести их на украинской стороне Дуная.

Поэтому съемочная группа наведалась в его имении в пятницу – однако, на этот раз дверь не открыл даже охранник.

Хотя, по данным «Схем», в те дни он действительно приезжал к себе в Вилково.

Зато о себе опять напомнили украинские пограничники – хотя на этот раз журналисты их о планах съемок не предупреждали.

«Ну что, как ваши дела? Вы там все сняли уже у нас?» – поинтересовались они.

Задать вопрос лично ни самому владельцу недвижимости из-за рубежа, ни его местному управляющему не удалось – тот «поехал на рыбалку», как сказал один из охранников.

Следовательно, журналисты отправились в официальные учреждения Вилково, чтобы расспросить, каким образом Виктор Гушан смог обустроить свое непубличное, но красивую жизнь на Одесщине.

Руководитель отдела земельных отношений Вилковского горсовета Руслан Шкляєв объяснил: «Вот вы называете «Шериф» – вот это и есть г-н Гушан. Там вышка еще стоит, «Интертелеком».

Договор аренды земли под башней оформлен на другого человека с фамилией Власенко. Поэтому «Схемы» поинтересовались, откуда чиновник знает, что именно этот участок принадлежит приднестровскому бизнесмену?

– А каким образом там господин Гушан?

– А если здесь так и написано – «земли Гушана В.А.»? Значит на него тоже оформлено еще что-то?

По словам чиновника горсовета, в свое время свидетельства выдавались бюро технической инвентаризации, далее их подписывал городской голова. То есть один экземпляр был у господина Гушана или у владельца, а второй находился в архиве бюро технической инвентаризации.

Поэтому далее путь журналистов – в БТИ. В Вилково оно расположено – неожиданно – в больнице.

Однако именно там журналисты выяснили, что они – не первые, кто интересуется поместьями Виктора Гушана.

Таким образом «Схемы» обнаружили, что местная полиция с лета расследует уголовное производство по факту «самовольного строительства на самовольно занятом участке», что относится к «особо ценных земель вдоль реки Дунай». И это касается недвижимости приднестровского бизнесмена.

И находки журналистов относительно имущества влиятельного бизнесмена непризнанной республики вывели их далеко за пределы Вилково – аж в Одессу. Одесская резиденция приднестровского олигарха-сепаратиста

Территория закрытого поселка «Совиньон». Просто так попасть туда невозможно – съемочной группе пришлось договориться о смотринах соседнего коттеджа, чтобы вместе с тем прогуляться рядом с владениями Виктора Гушана под Одессой.

Дом на 600 квадратов с несколькими террасами, летней кухней, охранной Виктор Гушан приобрел в феврале 2014 года – незадолго до трагических событий в Одессе.

«Схемы» увидели владения олигарха из непризнанной республики в Одессе и Одесской области, но и наткнулись еще на одну его участок под Киевом – по дороге с юга съемочная группа проезжала мимо тот участок рядом с элитными поселениями.

Однако, назначение того участка по документам – для сельскохозяйственных нужд. А согласно украинским законам, право иметь такие земли в собственности имеют только граждане Украины.

Означает ли это, что человек, который фактически контролирует сепаратистский квазигосударство на границе с Украиной, в то время, как на востоке страны идет война с российскими гибридными силами, кроме ряда элитной недвижимости, имеет еще и украинское гражданство?

В последний день в Вилково журналисты узнали, что Виктор Гушан, похоже, таки приехал в свои украинские имения – и за подтверждением обратились к своим источникам в Государственной пограничной службе: спросили, пересекал в эту дату украинскую границу иностранец с такими инициалами и датой рождения?

Пограничники в ответ сообщили, что в тот день через пункт пропуска «Градинці», что на границе с так называемой «ПМР», пересек границу гражданин Украины Виктор Анатольевич Гушан.

«Схемы» также спросили у Государственной миграционной службы, действительно пророссийский олигарх, предприятия которого наполняют копилку непризнанной республики, имеет украинское гражданство? Там отказались предоставлять информацию без разрешения самого Виктора Гушана.

Итак, «Схемы» обнаружили, что не публичный приднестровский олигарх Виктор Гушан, который на самом деле может быть бенефициаром существование сепаратистской квазигосударства на границе с Украиной, владеет значительным количеством недвижимости и бизнесом в Украине.