Сорванное заседание в парламенте Молдовы: Настоящих, буйных, много, или Мама, что это было?

Такое ощущение, что у депутатов-оппозиционеров «горели» билеты на самолеты и путевки в дальние края.

Пятничное заседание парламента должно было быть одним из самых плодотворных. На повестке дня целых было 40 законопроектов, включая изменения в законе о Высшем Совете Магистратуры, о финансировании политических партий в избирательной кампании, а также законопроект о статусе постоянного нейтралитета Республики Молдова.

Кроме того, в парламент пришел с докладом премьер-министр Ион Кику, жаждущий рассказать о достижениях правительства за первые 100 дней правления.

Но оппозиция, перекрыв трибуну и требуя "крови" министра иностранных дел Чокоя (он позволил себе сказать о приднестровском конфликте не так, как нравится комбатантам, признав решающую роль России в установлении мира на Днестре), сделала минувшее заседание самым коротким за недолгую историю этого парламента.

Им даже премьер-министр был неинтересен и скучен, хотя они сами требовали его с отчетом в законодательный орган.

Вообще, складывалось четкое ощущение, что оппозиционеры решили специально сорвать заседание парламента, что они ку да-то торопились в другое – более веселое место.

Чем иначе объяснить их ретивость? Ведь, если память не изменяет, заседают они два дня в неделю, а в остальное время прикрываются понятиями «работа на местах» и в «законодательных комиссиях». То есть, прямо скажем, не перетруждаются.

Кстати, на заседании, где обсуждалась их зарплата, никаких скандалов и перекрытий трибуны не было.

А тут – пятница, почему бы не удлинить себе уик-энд, плавно переходящий в полурабочие понедельник и вторник? Кстати, по этому поводу уже высказались другие депутаты парламента.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ