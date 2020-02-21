21 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Воронин считает, что Плахотнюк через Канду будет шантажировать оставшихся в ДПМ депутатов
21.02.2020

Кукловод продолжает дергать за ниточки. Экс-президент Молдовы Владимир Воронин считает, что у Владимира Плахотнюка есть определенный компромат на многих депутатов ДПМ, и теперь он будет использовать его для того, чтобы постепенно перетягивать их в новый политический проект Канду - Pro Molvova.

Сам экс-спикер Канду, словно подтверждая слова Воронина, ранее уже дал понять, что уверен в том, что вскоре его группировка в парламенте заполучит других депутатов.

- Все знают, что Плахотнюк ничего не прощает. Я думаю, что у Плахотнюка с Канду есть такие компрометирующие материалы, которые заставят этих депутатов делать то, что надо, - пояснил Воронин в эфире одного из телеканалов.

 Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
115
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.