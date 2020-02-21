Воронин считает, что Плахотнюк через Канду будет шантажировать оставшихся в ДПМ депутатов

Кукловод продолжает дергать за ниточки. Экс-президент Молдовы Владимир Воронин считает, что у Владимира Плахотнюка есть определенный компромат на многих депутатов ДПМ, и теперь он будет использовать его для того, чтобы постепенно перетягивать их в новый политический проект Канду - Pro Molvova.

Сам экс-спикер Канду, словно подтверждая слова Воронина, ранее уже дал понять, что уверен в том, что вскоре его группировка в парламенте заполучит других депутатов.

- Все знают, что Плахотнюк ничего не прощает. Я думаю, что у Плахотнюка с Канду есть такие компрометирующие материалы, которые заставят этих депутатов делать то, что надо, - пояснил Воронин в эфире одного из телеканалов.

Михаил Генчу