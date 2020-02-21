Moldpresa Grup: Кишинев остался без прессы

Moldpresa Grup, крупнейший дистрибьютор газет и периодических изданий в Республике Молдова, выражает обеспокоенность тем, что отрасль розничного распространения газет и других периодических изданий находится под угрозой исчезновения.

Директор компании Виорел Филимон сказал в ходе пресс-конференции в IPN, что в октябре 2017 года муниципальные власти утвердили Регламент о проведении торговли в столице, и киоски розничного распространения прессы были поставлены в равные условия с киосками по продаже продуктов питания, напитков, одежды и т.д. С тех пор печатные СМИ Молдовы сталкиваются с проблемами. Распространение газет и других периодических изданий становится все труднее с каждым годом.

В феврале 2019 года Кишиневский муниципальный совет внес изменения в регламент, введя исключительные условия для пунктов продажи периодических изданий. Moldpresa Grup выполнил новые условия - во всех киосках витрины на 60% заполнены периодическими изданиями. В то же время у предприятия были контракты на распределение не менее 50% названий периодических изданий, изданных в Республике Молдова.

Виорел Филимон говорит, что, несмотря на то, что деятельность осуществляется в строгом соответствии с правовой нормой, в последнее время под предлогом разработки новой концепции деятельности торговых единиц претуры секторов больше не продлевают, даже временно (до принятия новой концепции), сроки действия схем газетных киосков. В секторе Чеканы уже были повреждены или незаконно эвакуированы десять газетных киосков, и вскоре будут эвакуированы все киоски из сектора Рышкань. „Эти действия неизбежно приводят к ликвидации розничного распространения газет и других периодических изданий и исключают возможность граждан воспользоваться правом доступа к информации”, - сказал Виорел Филимон.

„Кишинев не может существовать без прессы. Этот призыв является криком к властям. Неопределенность, в которой сегодня оказалась периодическая пресса, неописуема”, - заявил замдиректора Moldpresa Grup Адриан Раку. „Местные органы власти, посредством различных административных инструментов, просто уничтожают розничное распространение прессы”, - сказал другой заместитель директора компании Игорь Бланарь.

Moldpresa Grup призывает муниципальные власти принять срочные меры для обеспечения непрерывности распространения периодической прессы в Кишиневе. Директор Moldpresa Grup Виорел Филимон не хочет верить, что местные власти сознательно ставят под угрозу или намеренно действуют для ликвидации распространения периодических изданий. По его мнению, право потребителя самостоятельно выбирать источник информации не может быть конфисковано или ликвидировано никаким учреждением или лицом. „Только благодаря поддержке, демократическим условиям, посредством информирования, которое должно быть на стороне граждан, могут и должны быть созданы условия, при которых граждане самостоятельно должны выбирать источники и способы информирования” - заявил директор.

Заместитель директора компании Адриан Раку отметил, что нет никакой поддержки со стороны властей и желания правильно и беспристрастно информировать население из разных источников. Несмотря на то, что были выдвинуты ходатайства о том, чтобы сделать исключения для газетных киосков, результаты неблагоприятны. Заместитель директора Игорь Бланарь говорит, что действия претур по принудительной эвакуации киосков - это „нападения на учреждения по распространению газет, на прессу в целом": "Нет прессы ни на центральных улицах, ни на второстепенных улицах столицы".

Руководство Moldpresa Grup говорит, что если не будут приняты меры, печатные СМИ исчезнут, а ст. 32 Конституции (свобода мнения и выражения мнения) потеряет свой смысл. За последние пять лет в Республике Молдова приостановили работу редакции более 50 газет и журналов из-за ситуации, в которой оказался сектор распространения периодических изданий, сообщил Адриан Раку. Еще более 50 редакций, с которыми Moldpresa Grup в настоящее время имеет контракты на распространение периодических изданий, сократят тираж, и в результате потребители больше не будут иметь доступ к информации. „Несмотря на то, что мы хотим иметь информированного общества, не только ради галочки, сокращаются торговые точки, посредством которых распространяются печатные СМИ”, - заявил Адриан Раку.

Он отметил, что, несмотря на то, что мы находимся в 21 веке, в эпоху информационных технологий, не вся информация, освещенная в интернете, правдива. „Хотя все кричат, что у нас есть доступ к информации, возникает вопрос, к какой информации”, - отметил заместитель директора. „Даже если мы находимся в периоде больших изменений, как на центральном, так и на местном уровне, это изменение не имеет ничего общего с теми, кто нуждается в информации”, - добавил Адриан Раду.

Другой заместитель директора предприятия Игорь Бланарь отметил, что только потребители должны решать, из каких источников хотят получать информацию. „Несмотря на то, что у нас есть решение о распространении периодических изданий, коммерциализации прессы, оно не соблюдается претурами секторов, государственными служащими в целом, препятствуя распространителям газет путем составления различных констатирующих документов, протоколов, даже с письмами об эвакуации”, - сказал Игорь Бланарь.

Директор Moldpres Grup Виорел Филимон отметил, что „розничное распространение печатных и других периодических изданий - это деятельность с сильным социальным воздействием, а государство обязано гарантировать ее через призму обеспечения свободы прессы и свободы слова”. По словам директора, проблемы, с которыми сталкиваются сегодня печатные СМИ, возникли из-за того, что местные органы власти не имеют желания осознавать характер и социальное воздействие этой деятельности.

Moldpres Grup владеет 235 газетными киосками в муниципии Кишинев и 11 других городах страны. Кроме киосков владеет 45 книжными магазинами в Кишиневе и еще в десяти городов страны.