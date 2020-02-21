21 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Семья
«Пир во время чумы» - в Кишиневе «фестивалят» в незаконно расширенном здании
21.02.2020

На столичном проспекте Траяна незаконно расширили здание. За счет тротуара была увеличена площадь зала для торжеств. Речь идет о ресторане "La Vista", расположенном на бульваре Траяна, 5/3.

Интернет-пользователи высказали свое возмущение и потребовали вмешательства прокуратуры и возбуждения уголовного дела против владельцев заведения и судей, объявивших расширение здания законным.

На протяжении 10 лет ничего не было сделано, чтобы остановить незаконные действия, поэтому граждане намерены запустить онлайн-петицию на имя примара Иона Чебана, чтобы призвав его оказать содействие в решении вопроса.

По официальным данным, строительство было зарегистрировано на основании решения суда. Местные жители не скрывают своего возмущения и требуют освобождения незаконно присвоенной общественной территории, сообщает портал Noi.md.

 Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
112
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.