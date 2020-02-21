«Пир во время чумы» - в Кишиневе «фестивалят» в незаконно расширенном здании

На столичном проспекте Траяна незаконно расширили здание. За счет тротуара была увеличена площадь зала для торжеств. Речь идет о ресторане "La Vista", расположенном на бульваре Траяна, 5/3.

Интернет-пользователи высказали свое возмущение и потребовали вмешательства прокуратуры и возбуждения уголовного дела против владельцев заведения и судей, объявивших расширение здания законным.

На протяжении 10 лет ничего не было сделано, чтобы остановить незаконные действия, поэтому граждане намерены запустить онлайн-петицию на имя примара Иона Чебана, чтобы призвав его оказать содействие в решении вопроса.

По официальным данным, строительство было зарегистрировано на основании решения суда. Местные жители не скрывают своего возмущения и требуют освобождения незаконно присвоенной общественной территории, сообщает портал Noi.md.

Михаил Генчу