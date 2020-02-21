Сто дней Чебана: минус 14 незаконных строек

Примар Кишинева Ион Чебан подвел итоги первых ста дней пребывания в должности градоначальника. Как передает "ИНФОТАГ", на представлении отчета в пятницу он отметил, что, во-первых, "была пресечена деятельность 14 незаконных строек, "пересмотрен способ выдачи разрешений на строительство, чтобы обеспечить соответствие градостроительной документации".

"Нынешняя примэрия не намерена препятствовать развитию бизнеса в сфере строительства. Мы хотим, чтобы город развивался, но под неправильными документами больше не появится подписи, а градостроительные сертификаты больше не будут выдаваться вопреки закону и существующим нормам", - сказал Чебан.

По его словам, примэрия больше не будет позволять выдачу авторизации на строительство на муниципальных землях, арендуемых по цене 20 тыс. леев за гектар.

"По факту эта земля должна оцениваться гораздо дороже, и эти средства должны поступить в бюджет, а их, в свою очередь, необходимо инвестировать в развитие дорог столицы. Хочу успокоить и тех, кто уже купил квартиры в домах, застройщики которых допустили нарушения и получили запрет на дальнейшее строительство. Создана рабочая группа по разрешению конфликтов в сфере урбанизма и строительства. Мы знаем, что по одну сторону - недовольные люди, задыхающиеся от новостроев, вырастающих как грибы после дождя, а по другую сторону - люди, вложившиеся в строительство, и мы не должны оставить их на улице", - отметил примар.

Он сказал, что муниципалитет взял под контроль ситуацию со станцией по очистке сточных вод и передал под контроль Apă-Canal все управление на площадке, чтобы следить за процессом работ и ходом строительства новой станции.

"Оно должно быть завершено в июне 2020 г., но выполнено на сегодняшний день лишь на 27%. После консультаций с зарубежными экспертами, до 1 марта Apă-Canal предстоит разработать план действий по устранению неприятных запахов", - сообщил он.

Чебан сказал, что в области общественного транспорта "определены финансы для закупки 40 новых троллейбусов и обустройства парковок в центральной зоне".

"Примэрия хочет развивать экономический потенциал столицы. Подписано соглашение о сотрудничестве между ТПП и примэрией Кишинева. Разработана концепция инвестиционного фонда и проект его статуса. Примэрия ведет переговоры с потенциальными основателями этой платформы. Цель Фонда - развитие экономических, социальных и инфраструктурных проектов Кишинева", - сказал Чебан.

Примар также отметил, что пригородные населенные пункты, входящие в состав муниципия Кишинев, получили больше ассигнований из бюджета - сумма увеличена в два раза".

Примар отметил развитие сотрудничества Кишинева на международном уровне - "обмен опытом с коллегами из Румынии, Украины, России, Турции, Израиля", сотрудничество с Бухарестом, Санкт-Петербургом и другими городами.