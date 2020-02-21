«Зоопарк в парламенте»: Богдан Цырдя рассказал, что на самом деле произошло в законодательном органе

«АКУМ» понимает, что на фоне Майи Санду правительство Кику смотрится куда респектабельнее.

Так депутат и политолог Богдан Цырдя прокомментировал действия депутатов от блока «АКУМ», которые сегодня сорвали отчет премьер-министра Иона Кику о проделанной работе за 100 дней мандата. Однако, несмотря на устроенный в парламенте «зоопарк», Ион Кику представил отчет гражданам, на пресс-конференции. Так даже лучше, считает депутат и политолог.

Комментарий Богдана Цырди приведен ниже без купюр.

- А вы поняли, что произошло сегодня в парламенте? Попробую объяснить. Сегодня премьер министр Ион Кику решил прийти в парламент и представить отчет о проделанной работе.

Блок «АКУМ» устроил зоопарк. Заблокировали трибуну, стали выть, копытами бить! Сорвали выступление премьера, принятие 40 важных проектов, парализовали работу института власти. Угрожали, что сорвут все заседания парламента.

Но чтобы хоть как-то оправдать этот саботаж, акумовцы несли чушь, что политбюро парламента приняло решение выслушать премьера 27 февраля, а не 21!

Теперь по порядку.

1) Бюро парламента знало, что правительство придет в промежутке между 21-27 февраля. Точной даты не было. Отчет правительства с утра на сайте.

2) Закон не обязывает премьера приходить в парламент и давать отчет после 100 дней. Это было жестом доброй воли.

3) Премьер пришел сегодня, потому что: а) сегодня исполняются 100 дней его деятельности, а не завтра или 27 февраля; б) график переполнен – на следующей неделе множество важных встреч за границей.

4). Даже если бы Ион Кику пришел 27 февраля для отчета, «АКУМ» бы все равно заблокировал трибуну и кудахтал бы так, что лопнули бы окна!

5). Хотя начали балаган из-за даты отчета, стали требовать отставки министра Аурелия Чокоя. ПСРМ отказалась. И что вы думаете? Сегодня они уже потребовали отставки министра Пержу (Минсельхоз)!

6). «АКУМ» понимает, что на фоне Майи Санду правительство Кику смотрится куда респектабельнее. Вот и решили устроить балаган.

7) На самом деле они требовали взамен разблокирования трибуны принятие моратория об остановке госконтроля за малыми и средними предприятиями на год! Такого нет ни в одной стране мира.

Зачем они требовали это? «АКУМ» долго пресмыкался, и ему удалось частично заблокировать финансирование от ЕС. Если принять сей мораторий, будет блокировка и от МВФ. Любят они страну и граждан, ничего не скажешь. Саботаж, внешняя блокада, подрыв госинститутов. И все ради кресел в правительстве.

P.S. Но их план не удался. Ион Кику представил отчет гражданам, на пресс-конференции. Так даже лучше, - написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.

Михаил Генчу