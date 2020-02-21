Министр юстиции потребовал проверить судей и прокуроров, которые расследуют дело Шора

Судьи и прокуроры, которые расследуют дело Шора, будут проверены Высшим советом магистратуры, Высшим советом прокуроров и Агентством по неподкупности.

Апелляционная палата Кагула в очередной раз перенесла заседание по делу Илана Шора, что вызвало законное недовольство министра юстиции. Фадей Нагаческий назвал эту ситуацию абсурдной и потребовал принятия конуретных мер в отношении судей и государственных обвинителей, которые расследуют это дело. Чиновник потребовал также проверить имущество этих судей и прокуроров.

— В результате ставшей уже абсурдной ситуации в связи с рассмотрением дела, касающегося г-на Шора, я объявляю, что подаю жалобы на судей, рассматривающих эту тему, а также представителей органа прокуратуры, представляющего государственное обвинение в судебном процессе, для того, чтобы их проверили дисциплинарно, а также через призму их квалификации. Кроме того, я обращусь в Национальное агентство по неподкупности с требованием проверить этих чиновников, - написал Нагачевский на своей странице в Facebook.

Следует напомнить, что Илан Шор проходит в качестве основного обвиняемого по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдовы. В 2017 году он был осужден на 7,5 лет, но до окончательного вынесения вердикта оставался на свободе. Его объявили в международный розыск. В июле 2019 года Шор был объявлен в международный розыск после того, как тайно сбежал из страны после падения режима Плахотнюка. По данным Интерпола, в настоящее время Шор находится в Израиле и при пересечении границы будет задержан.

Следующее заседание Апелляционной палаты Кагула по этому делу назначено на 19 марта. Сегодня был восьмой раз, когда заседание по этому делу было отложено по причине того, что в суд не поступила финансовая и бухгалтерская экспертиза, требуемая защитой.

Михаил Генчу