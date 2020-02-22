Осуществлять сбор просроченных лекарств в аптеках пока невозможно

Действующая правовая база не позволяет Агентству по лекарствам и медицинским изделиям управлять твёрдыми отходами, в том числе фармацевтическими. Разработка положения о сжигании и совместном сжигании отходов находится на стадии обсуждения. Разъяснения были даны по просьбе IPN, в связи с инициативой прежнего руководства Агентства по лекарствам и медицинским изделиям, сообщившего в конце ноября прошлого года, что через несколько месяцев во всех аптеках страны станет возможен приём просроченных лекарств от граждан с целью преследующего уничтожения.

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям уточняет в своём ответе для IPN, что управление твёрдыми отходами является прерогативой частных экономических агентов. Когда законодательная база будет доработана, то появятся экономические операторы, уполномоченные собирать, вывозить и уничтожать медицинские отходы путём сжигания/совместного сжигания. Это длительный процесс, в особенности этапы подготовки, разработки и внедрения правовой базы. Усилия будут предприняты совместно с Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. „В отсутствие законодательной базы Агентство по лекарствам и медицинским изделиям не вправе инициировать процедуру сбора и уничтожения лекарств и (неисправных) медицинских изделий”, - говорится в ответе.

В конце ноября 2019 года прежнее руководство Агентства по лекарствам и медицинским изделиям объявило, что оно разрабатывает соответствующую процедуру, и через несколько месяцев аптеки страны смогут принимать от граждан лекарства с истёкшим сроком годности для их уничтожения. В сёлах, где мало аптек, пункты сбора планировалось разместить в медицинских центрах или центрах семейных врачей. Просроченные лекарства планировалось уничтожать на цементном заводе.