Экс-депутат ДПМ: Илан Шор причастен к расколу в ДПМ

Бывший депутат и нынешний муниципальный советник Вячеслав Неделя заявил, что за расколом фракции ДПМ в парламенте стоит Илан Шор.

По словам политика, эту информацию он узнал от лидера демократов Павла Филипа, сообщает agora.md.

«Придется раскрыть некоторые факты, которые уже были прямо и недвусмысленно заявлены председателем партии, относящиеся к причастности Шора к расколу в Демократической партии. Сырбу и Канду совершили визит в Израиль. Я подозреваю, что они ездили молиться в святые места. В Израиль молдавские политики едут либо молиться, либо к Шору», - заявил Неделя в эфире передачи на канале Jurnal.

Напомним, что шесть депутатов Демократической партии объявили в среду, 19 февраля, что покидают политформирование, а также парламентскую фракцию демократов. Это Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук.

Отметим, что ранее журналист Думитру Чорич разместил в своем Telegram-канале фотографию, на которой изображены демократы Андриан Канду и Серджиу Сырбу, а также швейцарский миллиардер Натаниэль Ротшильд. Фото было сделано в Израиле.

Позже депутат-демократ Серджиу Сырбу подтвердил подлинность фотографии, отметив, что пока он не может предоставить более подробную информацию. Андриан Канду также подтвердил визит в Израиль, но отметил, что он был частным и вопросы политики не обсуждались.