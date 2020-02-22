22 Февраля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Экс-депутат ДПМ: Илан Шор причастен к расколу в ДПМ
22.02.2020

Бывший депутат и нынешний муниципальный советник Вячеслав Неделя заявил, что за расколом фракции ДПМ в парламенте стоит Илан Шор. 

По словам политика, эту информацию он узнал от лидера демократов Павла Филипа, сообщает agora.md. 

«Придется раскрыть некоторые факты, которые уже были прямо и недвусмысленно заявлены председателем партии, относящиеся к причастности Шора к расколу в Демократической партии. Сырбу и Канду совершили визит в Израиль. Я подозреваю, что они ездили молиться в святые места. В Израиль молдавские политики едут либо молиться, либо к Шору», - заявил Неделя в эфире передачи на канале Jurnal. 

Напомним, что шесть депутатов Демократической партии объявили в среду, 19 февраля, что покидают политформирование, а также парламентскую фракцию демократов. Это Андриан Канду, Серджиу Сырбу, Владимир Чеботарь, Элеонора Граур, Корнелиу Падневич и Григоре Репещук. 

Отметим, что ранее журналист Думитру Чорич разместил в своем Telegram-канале фотографию, на которой изображены демократы Андриан Канду и Серджиу Сырбу, а также швейцарский миллиардер Натаниэль Ротшильд. Фото было сделано в Израиле. 

Позже депутат-демократ Серджиу Сырбу подтвердил подлинность фотографии, отметив, что пока он не может предоставить более подробную информацию. Андриан Канду также подтвердил визит в Израиль, но отметил, что он был частным и вопросы политики не обсуждались.


 
Количество просмотров:
131
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.