«Он это делал на украденный миллиард»: OrheiLand и другие проекты беглого молдавского бизнесмена Шора

Об этом заявил бывший заместитель мэра Оргеева Игорь Григорьев.

Игорь Григорьев принял участие в телепередаче на канале tv8. Наговорил много и не всегда связанно, но были и очень интересные моменты. Так, например, много чего он знает об экс-мэре Оргеева Илане Шора. Помните все эти лозунги, что Оргеев стал благодаря Илану Мироновичу молдавским Монте-Карло, что ли?

И на все резонные вопросы: а на какие деньги это счастье делается, Мироныч только отмахивался. Хотя все примерно понимали: никакого особого бизнеса у Шора не было, чтобы вкладывать миллионы в проекты (только один OrheiLand чего стоит) – первым, если память не изменяет, на ворованный миллиард намекнул Усатый, посетовав, что «я же не Шор, у меня нет ворованных денег». Ну-у-у, тут, как бы, можно спорить, но в целом мысль ясна.

Возвращаемся в Григорьеву, который рассказал о тех днях, когда он был замом мэра Шора в Оргееве.

- Является ли Илан Шор бенефициаром кражи миллиарда? – спросил журналист.

- Я получил предложение просто провести его предвыборную кампанию, и теперь это является недостатком в моей карьере, и я сожалею об этом, но это был вызов для меня.

- Из-за того, что он был замешан в краже миллиарда?

- Интуиция мне это подсказывала. Вещи, которые привели в итоге к краже миллиарда, начались в 2011 году, но удар был нанесен в 2014 году... Кстати, у меня была необходимая информация во фракции, где было видно, когда происходило хищение. Все из схем, задействованных в холдинговых компаниях Шора.

- Это украденные деньги?

- Это деньги, которые были украдены из банковской системы», - заявил Григорьев.

Гордость Шора - Орхейлэнд - построен на ворованные деньги? Фото: orhei.md

И, знаете, ничего вроде нового, рассказал Григорьев о том, о чем все говорили, но публичное высказывание в телепередаче придает этим версиям реальный смысл. Интересно, как поступят сейчас правоохранительные органы – ведь, если все, что построено в Оргееве и не только, сделано на ворованные деньги, то, по уму, надо это начать конфисковывать?

В общем, все меньше и меньше вариантов Илану Шору вернуться из братского Израиля в Молдову.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ