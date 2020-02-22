Граждане Молдовы, которые ехали в одном вагоне поезда Киев-Москва с китаянкой, проведут две недели в больнице

41-летнюю китаянку сняли с поезда на станции Суземка в Брянской области: во время санитарного контроля тепловизор показал, что температура ее тела составляет 38 градусов.

У китаянки, снятой с поезда Киев-Москва из-за подозрения на коронавирус, есть симптомы ОРВИ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального правительства.

41-летнюю китаянку сняли с поезда на станции Суземка в Брянской области. Во время санитарного контроля тепловизор показал, что температура ее тела составляет 38 градусов. Женщину отправили в инфекционную больницу Брянска, сообщает rambler.ru.

В одном вагоне с ней находились 24 человека, 22 пассажира и два проводника. Их решили отправить в Брянскую городскую больницу номер четыре на обследования. Для них выделили отдельный корпус и одноразовую посуду.

В брянском правительстве заявили, что у китаянки «в любом случае ОРВИ».

«Брянские известия» рассказали, что китаянку поместили в изолированной бокс с отдельным туалетом и душевой. По словам медиков, она в удовлетворительном состоянии. У пациентки взяли анализы на коронавирус, грипп и ОРВИ и отправили их в брянский центр гигиены и эпидемиологии. Результаты должны быть готовы к вечеру 21 февраля. Также анализы отправили в Москву и Новосибирск для дополнительных исследований.

По данным издания, среди пассажиров, которые ехали в одном вагоне с китаянкой и попали под карантин, граждане России, Украины и Молдовы. Они проведут в брянской больнице две недели.

ЛИДИЯ ТКАЧ