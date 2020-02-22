Новая головная боль для путешественников: В Молдове турагентства больше не будут продавать страховки туристам

Теперь, собираясь на отдых, каждый самостоятельно должен будет позаботиться о собственной безопасности.

Для тех, кто привык доверять подготовку отпуска турагентсвам, новшество, несомненно, не понравится. Дело в том, что согласно новым поправкам в закон туристические агентства не будут обязаны страховать туристов и предоставлять туристические ваучеры.

Соответствующие поправки в Закон об организации и осуществлении туристической деятельности в Молдове правительство утвердило на заседании в среду. Исключение обязанности туроператора или агентства по туризму выдавать страховку, предоставит потребителям туристических услуг свободу выбора поставщика и перечня страховых услуг.

В настоящее время страхование туристов на период туристической поездки является обязательным и осуществляется компаниями индустрии туризма путем заключения договоров со страховыми компаниями, уполномоченными заниматься этим видом страхования. Все затраты по страхованию включаются в стоимость пакета туристических услуг.

В то же время, согласно предпринятым изменениям, туристические компании не будут обязаны предоставлять туристический ваучер - сопроводительный документ туриста, экскурсанта (группы туристов, экскурсантов), который подтверждает программу пребывания или экскурсионного обслуживания и произведение оплаты за указанные в нем услуги.

Также упразднено требование об использовании утвержденного образца туристического контракта. Это предоставит туркомпаниям возможность диверсифицировать содержание контракта, в зависимости от их договоренностей с экономическими агентами-партнерами. При этом, в контракте необходимо будет соблюдать обязательства, предусмотренные Гражданским кодексом Молдовы, пишет InfoMarket.

Еще одно новшество – из закона исключено требование о том, что в индустрии туризма могут работать дипломированные специалисты, выпускники высших или средних специальных учебных заведений со специализацией в сфере туризма, на основании соответствующего диплома, в течение 3-х лет после окончания учебы с последующим повышением профессиональной квалификации один раз в 3 года, а также требование о наличии стажа работу в туристической отрасли не менее 2-х лет. Это позволит упростить условия деятельности в сфере туризма.

НИКИТА ЗВЕРЕВ