Это вам не игрушки: самокаты-убийцы, куклы из вредной резины, набитые отходами мишки, что еще продают в Кишиневе для детей

Инспекторы учреждения запретили продажу 33 827 игрушек на общую сумму 636 628 леев.

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком провело целый ряд проверок в торговых учреждениях, которые продают детские игрушки. По их итогам инспекторы учреждения запретили продажу 33 827 игрушек на общую сумму 636 628 леев, пишет moldpres.

Причиной проверок стали поступившие от потребителей жалобы, в том числе в онлайн-пространстве, в которых отмечалось несоответствие качества игрушек и угроза безопасности и здоровью детей. Потребители столкнулись с некачественными самокатами, велосипедами, мягкими игрушками, куклами, настольными играми, пластиковыми игрушками и т. д.

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынко рекомендует проверять этикетку продукции, покупать только игрушки с маркировкой “CE” (игрушка соответствует требованиям качества); не приобретать товары без инструкций по использованию; приобретать игрушки у авторитетных производителей и т. д.

Если вы купили некачественный товар, то необходимо сообщить об этом по телефонному номеру Линии потребителя 022 51 51 51 или

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком также призывает население сообщать о любых проблемах с безопасностью, связанных с игрушками, а также другими продуктами и услугами, по телефонному номеру Линии потребителя 022 51 51 51 или на странице http://consumator.gov.md.