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Экономика
Работу в Молдове теперь найти легче: Число созданных рабочих мест больше, чем закрытых
22.02.2020

Большинство рабочих мест были открыты в торговле и здравоохранении.

Национальное агентство занятости представило сегодня аналитическую записку "Спрос и предложение рабочей силы за последние 5 лет (2014-2018) по экономической деятельности и занятиям”. Исследование разработано надзорным органом рынка труда Национального агентства занятости (ANOFM), передает МОЛДПРЕС.

По словам директора ANOFM Раисы Догару, исследование содержит подробную информацию о расхождениях между спросом и предложением рабочей силы в различных областях. Исследование охватывает четыре основных раздела: тенденции рынка труда; спрос на рабочую силу за последние 5 лет: особенности и тенденции; предложение рабочей силы за последние 5 лет; соотношение спроса и предложения.

Согласно данным, представленным в аналитической записке, за пять лет наблюдалась тенденция к увеличению количества созданных рабочих мест, что превышает количество ликвидированных рабочих мест. Большинство рабочих мест в 2018 году были открыты в области: оптовой и розничной торговли (+8267); перерабатывающей промышленности (+3707); госуправления и обороны (+1299); здравоохранения и социальной помощи (+1068); строительства (+1038).

Наименьшее количество рабочих мест открыто в таких областях, как транспорт; сельское, лесное хозяйство и рыбоводство; образование; профессиональная научно-техническая деятельность.


 
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