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Павел Филип: «Я не хочу быть таким европейцем, как Канду»
22.02.2020

Экс-премьер обвинил бывших соратников в фальши. Избавившись от обязательств перед такими людьми, как Плахотнюк и Канду, Павел Филип начал менять свою риторику и становиться более откровенным.

Нынешний лидер ДПМ заявил, что шестеро депутатов, покинувших партию, просто прикрываются красивыми лозунгами об евроинтеграции и "ценностях". Собственно, речь Канду, прозвучавшая в среду, во время презентации их нового проекта, изобиловала красивыми, но бессмысленными словечками об "евроинтеграции", "ценностях" и прочем. Филип считает все это фальшивым вздором:

- Они просто пытаются прятать свои настоящие намерения за словами о любви к Европе, к Западу. Я хочу сказать, что не хочу быть таким европейцем, как они. За все их "европейские" решения отдувался я - и за кражу миллиарда, и за отмену результатов местных выборов в 2018-м году. Не хочу комментировать их ложь, которую они озвучивают для получения политических дивидендов, эти фарисейские речи, - пояснил Филип, слова которого приводит deschide.md.

 Михаил Генчу


 
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