Система E-Gate в Кишиневском международном аэропорту не будет восстановлена

Система E-Gate в Кишиневском международном аэропорту, вышедшая из эксплуатации в 2015 году, не будет восстановлена, потому что это слишком дорого для пограничной полиции. Учреждение отмечает в ответе для IPN, что с тех пор не была получена финансовая поддержка со стороны стратегических партнеров для приобретения новых электронных ворот.

„Эта модель E-Gate является устаревшей и легко выходит из строя, обрабатывает данные только из биометрических паспортов старого типа. В связи с этим ремонт и перепрограммирование программного обеспечения для чтения биометрических паспортов нового типа слишком дорого могут обойтись для пограничной полиции”. Пограничная полиция уточняет, однако, что концепция E-Gate продолжает оставаться актуальной и ведутся переговоры с партнерами по развитию.

В ответе также отмечается, что основанием для разрешения пересечения государственной границы служат действительные проездные документы. Все лица и транспортные средства должны сначала пройти проверку для определения их идентичности на основе представленных проездных документов. „Первая проверка предполагает быструю и немедленную проверку, используя соответствующие технические средства и консультирования, в соответствующих базах данных, информации об украденных, незаконных, утерянных или аннулированных документах, действительности дорожных документов, разрешающих законному владельцу пересекать государственную границу и наличие признаков фальсификации или подделки”.

В праздничные и летние периоды, характеризующиеся повышенным потоком пересечений государственной границы, для эффективного управления потоком пассажиров и транспортных средств и сокращения времени ожидания, пограничная полиция пополняет количество сотрудников на пунктах пересечения государственной границы. Также в полной мере используется инфраструктура контрольно-пропускных пунктов и все полосы внутри них.

Ожидаемое время для общего контроля документов человека не должно превышать одну минуту. Среднее время обработки транспортного средства с пятью пассажирами обычно должно составлять пять минут. В дополнение к расчетам времени обработки, период ожидания также включает продолжительность, затрачиваемую в рядах перед входом в пункты пересечения границы, а данные учреждения показывают, что это может негативно повлиять на период ожидания на границе. В этом контексте пограничная полиция рекомендует предварительно проконсультироваться с информационным модулем „Trafic Online” на официальной странице пограничной полиции, а в случае формирования очередей, воспользоваться менее переполненными близлежащими пунктами пропуска.