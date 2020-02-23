Слусарь: Из-за упущений Пержу с рынка могут исчезнуть некоторые товары

Кресло под министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу зашаталось.

На его отставке настаивают депутаты. Причиной стало внесение запрета на импорт продовольственных товаров, чей срок годности менее 30 дней, сообщает publika.md.

"Где был министр Пержу и руководство Национального агентства продовольственной безопасности? Думаю, министру следует срочно покинуть должность. Впрочем, почетная отставка не для него. Слишком много чести", - заявил председатель парламентской фракции Платформы DA Александр Слусарь.

По его словам, из-за упущений министра на внутреннем рынке страны могут исчезнуть некоторые продовольственные товары: "Эта ситуация отрицательно скажется на стоимости товаров. Есть категории товаров, которые в Республике Молдова не производятся. Если мы не сможем их импортировать, то возникнет дефицит, и тогда следует ждать повышения цен".

Со своей стороны Ион Пержу указывает, что поправки в законодательство находятся в сфере ответственности депутатов парламента: "Думаю, что именно господин Слусарь должен был побеспокоиться о том, чтобы закон был изменен некоторое время назад. И нам бы не пришлось сейчас спешно принимать меры. Не может господин Слусарь упрекать нас в том, что грузовики с продуктами стоят на таможне и не могут въехать в страну. Это абсурд".

На этом фоне о возможной отставке главы минсельхоза заговорил и президент Игорь Додон. По его словам, подведомственные Пержу госструктуры допустили несанкционированную вырубку леса и продажу древесины: "Господин Пержу, если вы не наведете порядок, то вылетите со своего поста вместе с новым главой предприятия Moldsilva, которого вы же туда и назначили. Если не остановите вырубку лесов, весь этот беспредел с продажей дров налево и направо, то вы вылетите вместе с ним".

Пержу отверг обвинения в некомпетентности, но выразил готовность подчиниться решению президента:

Несколько дней назад депутат Андриан Канду заявил о существовании договоренности между социалистами и демократами, согласно которой в правительстве Кику сменят двух министров. Утверждается, что на место Пержу метит демократ Василий Бытка. В ПСРМ и ДПМ отвергают подозрения в переговорах по созданию нового политического альянса и перераспределению министерских портфелей.